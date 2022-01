Sidney Poitier, die op 7 januari op 94-jarige leeftijd overleed, is overleden aan de gevolgen van hartfalen. Dat blijkt uit de overlijdensakte van de acteur, die TMZ heeft ingezien.

Ook blijkt hieruit dat hij aan de ziekte van Alzheimer leed en prostaatkanker had. Deze ziektes zouden niet de directe oorzaak zijn van zijn overlijden.

Poitier was de eerste zwarte acteur ooit die een Oscar won voor beste mannelijke hoofdrol. Hij kreeg in 1963 een Oscar voor zijn rol in Lilies of the Field. In 1958 was hij al genomineerd voor de prestigieuze prijs.

In 2002 werd Poitier nogmaals met een Oscar onderscheiden: een ere-Oscar voor zijn "uitmuntende prestaties, zijn unieke verschijning op het witte doek, zijn stijl en zijn intelligentie als vertegenwoordiger van de filmindustrie".

De acteur werd beschouwd als een van de eerste grote zwarte filmsterren die dramatische rollen speelde die toentertijd vooral door witte acteurs werden vertolkt. Hiermee doorbrak hij barrières van het Hollywood van de jaren vijftig en zestig.

Acteur kreeg meerdere belangrijke onderscheidingen

In veel van de films waarin Poitier de hoofdrol speelde, is rassendiscriminatie het hoofdthema. In misschien wel zijn bekendste film, Guess Who's Coming to Dinner (1967), speelt hij de toekomstige schoonzoon van een wit echtpaar. In die film kuste hij als eerste zwarte man in een Hollywoodfilm een witte vrouw, zij het dat de scène is gefilmd via de achteruitkijkspiegel van een taxi.

In 1974 werd Poitier benoemd benoemd tot ridder commandeur in de Orde van het Britse Rijk. Door de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama werd hij in 2009 onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding die in de VS aan burgers wordt toegekend.