Joss Whedon, de regisseur van onder andere Justice League, heeft maandag voor het eerst gereageerd op de diverse beschuldigingen van wangedrag die tegen hem zijn gedaan. De filmmaker zou volgens actrices hebben gezorgd voor een onveilige werksfeer.

Onder anderen acteur Ray Fisher en actrices Gal Gadot en Charisma Carpenter spraken zich in februari 2021 uit over de sfeer op verschillende sets van de regisseur, die niet alleen Justice League maakte maar ook The Avengers en Buffy the Vampire Slayer. In een profiel van New York Magazine reageert Whedon nu voor het eerst.

Fisher, die te zien was als Cyborg in Justice League, beschuldigde de regisseur van beledigend en onprofessioneel gedrag. In een interview met The Hollywood Reporter zei de acteur dat hij het gevoel had heel simpele dingen uit te hebben moeten leggen, die als beledigend ervaren zouden worden door de zwarte gemeenschap.

Whedon zegt dat er niets van klopt en dat het geen bewijs is dat Fisher vrijwel volledig uit de film geknipt is: de acteur zou gewoon niet goed in zijn werk zijn. "We spreken hier van een slechte acteur."

Gal Gadot vond werksfeer ook niet prettig

Fisher werd in zijn verhaal bijgestaan door Aquaman-acteur Jason Momoa en Wonder Woman-actrice Gal Gadot. Laatstgenoemde beschuldigde de regisseur eveneens van beledigende uitingen. Volgens Whedon berust dat op een verkeerd geïnterpreteerde grap.

"Engels is niet haar moedertaal en ik heb de neiging wollig te praten", aldus Whedon, die zegt dat hij een grapje maakte toen Gadot vroeg of een scène uit de film gehaald kon worden. Whedon zou zoiets gezegd hebben als "over mijn lijk", maar Gadot zou dat volgens hem hebben begrepen als over haar lijk.

Gadot herkent zich niet in de uitspraken van Whedon. "Ik begreep hem prima hoor."

Alleen het verhaal van Charisma Carpenter, die destijds in Buffy speelde, wil Whedon erkennen. De actrice vertelde dat toen ze destijds meldde zwanger te zijn, Whedon haar vroeg of ze de baby wel wilde houden en haar beschuldigde van het saboteren van zijn show.

"Ik was daar slecht gemanierd. De meeste ervaringen die ik heb met Charisma zijn fijn. Al had ze soms wel moeite met haar teksten, maar als ze de tekst goed had, kon ze het brengen als geen ander."