Alec Baldwin heeft maanden na het fatale schietincident op de set van de film Rust zijn smartphone afgegeven voor onderzoek. De politie van de Amerikaanse stad Santa Fe zegt dat de acteur zijn telefoon heeft ingeleverd bij de autoriteiten in de buurt van zijn huis in New York, melden Amerikaanse media.

De advocaat van Baldwin, Aaron Dyer, zegt tegen CBS News dat de acteur vrijwillig meewerkt aan het onderzoek. "Maar deze kwestie gaat niet over zijn telefoon. Daar zijn geen antwoorden in te vinden. Alec heeft niets verkeerd gedaan."

Vorige week stelde de politie nog dat Baldwin niet meewerkte aan het onderzoek, maar daar was volgens de acteur niets van waar. "Elke suggestie dat ik niet voldoe aan verzoeken, bevelen, eisen of huiszoekingsbevelen met betrekking tot mijn telefoon is onzin. Dat zijn leugens", zei Baldwin op Instagram. Zijn advocaat bevestigde deze week nogmaals dat zijn cliënt volledig meewerkt.

Baldwin mailde over soort wapen

De 63-jarige acteur heeft onderzoekers verteld over e-mails die hij en Hannah Gutierrez-Reed, die verantwoordelijk was voor de wapens op de filmset, naar elkaar stuurden. Dat blijkt uit documenten die TMZ in handen heeft.

Zo mailde Gutierrez-Reed een aantal foto's van wapens en messen die ze voor de film in gedachten had, waarop Baldwin antwoordde dat hij een groter wapen wilde. Vervolgens toonde ze hem een antieke Colt. Met een replica daarvan bracht Baldwin zijn collega uiteindelijk om het leven.

Eind oktober ging op de set van Rust onbedoeld een geladen wapen af dat Baldwin vasthield. Daarbij kwam de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins om het leven.

In het pistool hadden eigenlijk losse flodders moeten zitten. Baldwin liet begin december in een interview met ABC News weten dat hij de trekker niet heeft overgehaald en dat hij zich niet verantwoordelijk voelde voor de dood van Hutchins.