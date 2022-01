De release van Disneys nieuwste animatiefilm Encanto is door de sluiting van bioscopen in Nederland misschien wat geruisloos voorbijgegaan, maar internationaal is het een ouderwetse hit. Niet alleen de film zelf, maar ook de soundtrack vindt gretig aftrek en de eerste prijzen staan al op de schoorsteenmantel.

Encanto, dat over een Colombiaanse familie met magische krachten gaat, verscheen wereldwijd op 24 november in de bioscoop. Waar in veel landen bioscopen open mochten blijven ondanks de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus, sloten de filmtheaters in Nederland medio december wel hun deuren.

De Disney-film stond in de laatste twee weken voor sluiting wel in de top drie van meestbezochte bioscoopfilms. De drukte rondom de kerstvakantie werd echter misgelopen en dat is traditiegetrouw een moment waarop familiefilms als Encanto veelbezocht worden.

Nederlanders die de film graag willen zien hoeven daarvoor overigens niet te wachten tot de bioscopen weer opengaan. De film staat sinds 24 december op Disney+, de streamingdienst van het bedrijf, en is voor abonnees zonder extra kosten te bekijken.

De drukte rondom de feestdagen in het buitenland en de release op Disney+ heeft de film een tweede leven gegeven qua succes. Inmiddels heeft Encanto alleen aan bioscoopkaartjes wereldwijd al zo'n 216 miljoen dollar (ruim 188 miljoen euro) binnengehaald. Disney+, dat geen exacte cijfers deelt, laat wel aan Bloomberg weten dat de film in de eerste twee weken na de release constant de meest bekeken titel op het platform was.

Soundtrack levert hit op

De nog steeds toenemende populariteit van Encanto valt ook op te maken uit de muzikale hitlijsten. De soundtrack met liedjes van de hand van componist Lin-Manuel Miranda (bekend van onder meer Hamilton) behaalde deze week de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard 200 na vijf weken eerder op nummer 197 binnen te zijn gekomen.

Het nummer We Don't Talk About Bruno, over de mysterieuze oom in de familie die duistere visioenen heeft, is met ruim 1,2 miljoen streams per dag al een paar dagen het meest beluisterde nummer op Spotify in de Verenigde Staten. Wereldwijd is het nummer al goed voor meer dan 50 miljoen streams. Ook andere nummers uit de film staan zowel in de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk in de top vijftig.

In Nederland blijft het succes van de soundtrack op Spotify nog wat uit; hier staat geen enkel nummer uit de film in de top vijftig. Kleine kanttekening: streams in niet-Engelstalige gebieden worden verdeeld over de originele (Engelstalige) versie en de vertaalde soundtrack. In de officiële Nederlandse Album Top 100 worden de verkopen van beide versies wel opgeteld en steeg de Encanto-soundtrack vorige week ineens van 68 naar 8, om deze week op de zesde plek te belanden.

Opvallend genoeg schoof Disney het nummer Dos Oruguitas naar voren als nummer dat in het awardseizoen gaat meedingen voor de prijs van beste soundtracknummer. Deze keuze werd al gemaakt voordat We Don't Talk About Bruno zich ontpopte tot de hit van de film. Dos Oruguitas wist de Golden Globe voor beste soundtrack niet te winnen, maar Encanto won wel de prijs voor beste animatiefilm. Op 8 februari wordt bekend of de film ook genomineerd wordt bij de Oscars.

De tijd zal leren of Encanto qua opbrengst en impact in de buurt kan komen van Disneys recente successen als Frozen. Eén ding is zeker: met We Don't Talk About Bruno is de film hard op weg om net als Frozen een hitnummer (Let It Go) voort te brengen.