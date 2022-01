Samantha Irby, een van de schrijvers van And Just Like That..., de spin-off van Sex and the City, heeft opgeroepen om haar geen doodsbedreigingen meer te sturen. In een nieuwsbrief aan haar volgers wijdt ze uit over de reacties die ze krijgt vanwege de serie.

"Ik had me voorbereid op de kritiek die het meewerken aan deze serie zou kunnen veroorzaken", bekent Irby. Ze stopte met Twitter en probeert negatieve artikelen over And Just Like That... te vermijden. "Maar ik was er niet op voorbereid om daadwerkelijk doodsbedreigingen te ontvangen, omdat mensen het niet eens zijn met de keuzes die fictieve personages in hun fictieve relaties maken."

De scenarist benadrukt dat ze het prima vindt als fans de serie niet zo goed vinden als ze hadden gehoopt. "Dat mag, je mag de serie haten. Ik ben er heel blij mee, daar mogen we het over oneens zijn."

And Just Like That... vertelt over de levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) die nu vijftigplussers zijn. Kim Cattrall, die in de originele serie de vierde vriendin Samantha Jones speelde, bedankte voor een rol in de spin-off.

De serie is nog niet te zien in Nederland. HBO liet recent weten dat streamingservice HBO Max waar de serie op te zien is pas later dit jaar in ons land wordt geïntroduceerd. Sex and the City, gebaseerd op het gelijknamige boek van Candace Bushnell, was van 1998 tot 2004 te zien. Er werden in 2008 en 2010 al twee films als vervolg gemaakt.