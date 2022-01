Ernst Daniël Smid merkt dat hij door de ziekte van Parkinson steeds minder kan, maar wil zich vooral concentreren op wat nog wel lukt. De theatermaker heeft daarom besloten dat hij zijn stuk Smelt wil verfilmen, vertelt hij woensdag in De Telegraaf en AD.

Smid speelde zo'n vijftien voorstellingen, maar door de coronapandemie moest een langere tournee worden uitgesteld. In het voorjaar van 2021 werd besloten de serie helemaal te schrappen.

"Een bittere pil. Alsof een levenswerk verloren ging. We hebben zo'n vijftien voorstellingen kunnen spelen. Mijn zwanenzang in het theater? Pas op, als het aan mij ligt, speel ik het straks nóg honderd keer. Ik ben nog lang niet weg!", aldus Smid.

Een doorstart van het stuk zou pas in november mogelijk zijn, maar regisseur Rowdy Pelgrim vreest dat Smid dan niet meer in staat is het te doen. "Hij wil graag, maar parkinson is een progressieve ziekte en we weten niet of hij dan nog in staat is om het verhaal te vertellen op de manier zoals we het willen vertellen."

"Het gaat achteruit. Dat voel ik en dat is nu eenmaal zo. Beter worden zit er niet in. Afremmen hopelijk nog wel. Het tempo in mijn hoofd is nog altijd zoals vroeger. Maar als ik begin te praten, hapert dat denken", aldus Smid tegen De Telegraaf.

Het idee is daardoor ontstaan een film te maken van de voorstelling, alleen is daar geld voor nodig. De stichting ParkinsonNL legt al zo'n 20.000 euro in en via crowdfunding hoopt het duo nog 50.000 euro op te halen.

Smid: "Het is zo belangrijk dat die film er komt. Dat de boodschap niet verloren gaat. Geef ons de kans om te laten zien wat parkinson voor mensen betekent. Je bent niet je ziekte. Je blijft ertoe doen. Ik ben vader en opa, heb prachtige mensen om me heen. Als mijn kleinkind me ziet beven, zegt hij: 'Kijk, opa heeft wiebelhandjes.' En dat is het!"