Hannah Gutierrez-Reed, de wapensmid van de film Rust, zegt dat ze het fatale ongeluk op de set had kunnen voorkomen als ze op de bewuste dag bij de opnames aanwezig had mogen zijn om Alec Baldwin instructies te geven. Dat blijkt woensdag uit rechtbankpapieren in handen van onder meer The Wrap.

Gutierrez-Reed klaagt ook de leverancier van de munitie aan, omdat een mix van oefenpatronen en echte kogels zou zijn aangeleverd. De leverancier zou daarbij hebben aangegeven dat het alleen om 'oefenkogels' ging, waar geen kruit of kogel inzit.

"Op die manier hebben de aangeklaagden een gevaarlijke situatie gecreëerd op de filmset, waarvan Hannah Gutierrez-Reed niet op de hoogte was", aldus de rechtbankdocumenten.

Daarin stelt Gutierrez-Reed ook dat als de producenten haar hadden ingehuurd voor de bewuste opnames, de dag anders was verlopen. "Als Hannah zou zijn ingeschakeld, zou ze het wapen opnieuw hebben geïnspecteerd, evenals alle munitie, en zou ze Baldwin hebben geïnstrueerd, zoals ze dat standaard deed op de set. Hannah zou Baldwin uit veiligheidsoverwegingen nooit het wapen op Halyna hebben laten richten."

De 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins werd in oktober tijdens de repetitie van de bewuste scène geraakt door een nog onbekend projectiel en kwam daarbij om het leven. Ook regisseur Joel Souza werd geraakt, maar hij kwam er met relatief lichte verwondingen van af.