Ricky Gervais staat bekend als een satirische komiek die graag de draak steekt met Jan en alleman. In de Netflix-serie After Life laat hij echter ook zijn gevoelige kant zien. Het derde en laatste seizoen verschijnt vrijdag op de streamingdienst.

After Life speelt zich af in het fictieve dorp Tambury en gaat over journalist Tony (Ricky Gervais), die zijn vrouw Lisa (Kerry Godliman) is verloren aan kanker. Hij heeft het daar zwaar mee en kan maar moeilijk nieuwe mensen toelaten in zijn leven. Beetje bij beetje pakt hij zijn leven weer op.

De serie is bedacht, geschreven en geregisseerd door Gervais en is wereldwijd al door meer dan 100 miljoen mensen bekeken. Het is voor het eerst dat hij drie reeksen van een gescripte serie maakt. Eerder heeft hij twee seizoenen van de populaire series The Office, Extras en Derek gemaakt. Ook zijn er specials van die series verschenen.

Gervais heeft niet eerder zoveel reacties op een serie gekregen. "Mensen komen op straat naar me toe en zeggen bijvoorbeeld dat ze hun vrouw zijn verloren en hoe de serie ze heeft geholpen. Ik heb ook van rouwtherapeuten gehoord dat ze sommige fragmenten laten zien in hun sessies", zei Gervais tegenover The Mirror. "In mijn ogen laat dat zien dat je overal over kunt praten, zolang je maar eerlijk bent."

Het laatste seizoen van After Life gaat over de wat moeizame relatie tussen Tony en zijn nieuwe liefde Emma (Ashley Jensen), terwijl hij ook nog rouwt om de dood van zijn vader. "Tony maakt zich zorgen over van alles en nog wat", vertelt Gervais aan Deadline. "Ik denk dat mensen wel van mij weten dat ik niet het type voor 'en ze leefden nog lang en gelukkig' ben. Tony gaat door de stadia van rouw, woede, ontkenning en acceptatie. Ik hoorde ooit een therapeut praten over rouw en hij zei dat rouw als een zware rugzak is. De rugzak wordt niet lichter, maar je wordt wel beter in het dragen ervan."

Hoewel After Life zijn laatste seizoen ingaat, zou Gervais stiekem best een vierde willen maken. "Iedere keer dat iemand daarover begint, voel ik adrenaline door m'n lijf gaan en wil ik toch een vierde seizoen maken. Ik weet zeker dat ik dat zou kunnen. Ik zou het moeten doen om economische redenen en het feit dat het publiek erop zit te wachten, dus alles wijst in de goede richting. Behalve dat het net zo goed zou moeten zijn als de eerste drie seizoenen en eigenlijk zelfs beter, want net zo goed is niet goed genoeg. Ik wil niet dat de serie langer blijft dan die welkom is."