In Nederland vonden vorig jaar ruim 14,3 miljoen bioscoopbezoeken plaats, een daling van 14,6 procent ten opzichte van 2020. Hajo Binsbergen van FDN (Filmdistributeurs Nederland) en Warner Bros. zei dinsdag tijdens een perspresentatie dat de branche er "niet zo best" voor staat.

Best bezochte films in 2021 1. No Time To Die (1.733.000 bezoekers)

2. Fast & Furious 9 (532.000 bezoekers)

3. De Slag om de Schelde (508.000 bezoekers)

4. Dune (492.000 bezoekers)

5. Luizenmoeder - De Film (470.000 bezoekers)

6. Black Widow (341.000 bezoekers)

7. Paw Patrol: De Film (331.000 bezoekers)

8. Jungle Cruise (307.000 bezoekers)

9. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (306.000 bezoekers)

10. Bon Bini: Judeska in da House (279.000 bezoekers)

Ten opzichte van 2019 is het bioscoopbezoek zelfs met 62,4 procent gedaald. Ook de omzet (143,3 miljoen euro) bleef in 2021 achter, hoewel de daling van 5,5 procent ten opzichte van 2020 minder sterk was dan die van het aantal bezoeken.

"We kunnen niet anders dan concluderen dat het een heel slecht jaar was", aldus Binsbergen.

Dat had te maken met de coronapandemie. De bioscopen waren de eerste helft van vorig jaar gesloten. In de zomer gingen ze open, maar met verschillende beperkende maatregelen, zoals een maximumaantal van vijftig bezoekers, de anderhalvemeterregel en de invoering van de coronapas. Daarna moesten zowel horeca als bioscopen om 17.00 uur sluiten en in december werd opnieuw een volledige lockdown ingevoerd.

Qua bezoekersaantallen was 2021 het op een na slechtste jaar sinds het begin van de metingen in 1918. Alleen in 1992 waren de cijfers nog slechter (13,5 miljoen kaartjes). "Toen leken de bioscopen ten dode opgeschreven", aldus Binsbergen.

Vorig jaar werden 301 films uitgebracht, waaronder 51 Nederlandse. In 2020 waren dat er 340, waaronder 43 Nederlandse.