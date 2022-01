Rico Verhoeven is wereldkampioen kickboksen en gaat nog lang door met de sport, maar daarnaast droomt hij van een totaal andere carrière: die van filmster. In gesprek met Playboy zegt hij het idee te hebben dat er schot zit in zijn ambitie acteur te worden.

"Het voelt alsof ik vlak voor de springplank sta, het moment dat ik echt ga afvuren", aldus Verhoeven, die al in diverse Nederlandse producties een kleine bijrol had.

Voor de kickbokser is het van belang een balans te vinden tussen zijn actieve sportcarrière en de overstap naar de acteerwereld. "Dat is lastig, omdat het allemaal verse sneeuw is. Er is niemand anders die dit al eens heeft gedaan, dus er is niet zoiets als dé route waarvan je zeker weet dat het goed komt. Het is stappen zetten, kijken hoe dat voelt en daar de beste weg in zien te vinden."

De 32-jarige Verhoeven droomt van een carrière in de filmwereld, omdat hij het heerlijk vindt in de huid van een ander te kruipen. "Dat je dingen kunt doen die je in het normale leven niet doet of niet kunt doen en een verhaal vertelt waarmee je mensen helemaal aan de buis gekluisterd houdt. Dat ze denken: wow, wat gaat er nu weer gebeuren?"

Een eigen film ligt ook in het verschiet: hij wil een actiefilm gaan maken, The Black Lotus. "Ik heb in Los Angeles gesproken met de productiemaatschappij waarmee we samenwerken. Die man was nog steeds superenthousiast, dus we gaan nu echt een datum prikken waarop we beginnen met draaien."