Betty White is op Oudjaarsdag overleden aan de gevolgen van een beroerte die ze zes dagen eerder had. Dat valt te lezen in de overlijdensakte die in handen is van TMZ.

White overleed zeventien dagen voordat ze op 17 januari honderd jaar zou worden. Volgens bronnen had de actrice op het oog weinig last van de beroerte. Toch was het de plotselinge verstoring van de doorbloeding in de hersenen die haar uiteindelijk het leven kostte.

De 99-jarige actrice, die in talloze films en series speelde maar vooral bekend werd door haar rol in Golden Girls, overleed thuis in haar slaap.

Ter ere van haar honderdste verjaardag werd een film gemaakt, met rollen voor onder anderen Clint Eastwood, Ryan Reynolds en Morgan Freeman. De film wordt alsnog uitgezonden op haar verjaardag.