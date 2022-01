MJ Rodriguez schreef zondagavond geschiedenis door als eerste trans actrice ooit een Golden Globe, of welke grote Amerikaanse acteerprijs dan ook, te winnen. Rodriguez ontving de prijs voor haar hoofdrol in de serie Pose. Wie is deze 31-jarige, baanbrekende actrice?

"Dat is nog eens een sickening verjaardagscadeau", schrijft Michaela Jaé Rodriguez, die afgelopen weekend ook haar verjaardag vierde, op Instagram.

"Dit opent een deur voor nog veel meer jonge, getalenteerde mensen", zegt de actrice, die voluit Michaela Antonia Jaé Rodriguez heet, over haar Golden Globe-winst in de categorie beste actrice in een dramaserie. "Zij zullen zien dat het mogelijk is. Zij zien een jonge, zwarte latina uit Newark, New Jersey die de droom had om de gedachten van anderen te veranderen met liefde. En liefde overwint. Aan mijn jonge lhbtiq+-baby's: we zijn er. De deur is nu open, dus reik naar de sterren."

Het was voor Rodriguez een kroon op een bijzondere periode in haar leven en carrière. Onlangs was ze ook al de eerste trans actrice die genomineerd werd voor een Emmy met een hoofdrol. Deze prijs moest ze aan Olivia Colman laten, die bekroond voor haar rol in The Crown.

Rodriguez was voornamelijk in het theater te zien en speelde enkele bijrollen op tv voordat ze in 2017 werd gecast in de rol van Blanca Evangelista in de serie Pose, van de hand van regisseur Ryan Murphy. De serie, die zich afspeelt in de ballrooms van New York in de jaren tachtig en negentig, heeft de cast met het grootste aantal trans acteurs in de geschiedenis. Naast Rodriguez spelen Indya Moore, Angelica Ross, Dominique Jackson en Hailie Sahar hoofdrollen.

Hailie Sahar, Angelica Ross, MJ Rodriguez en Indya Moore vertolken hoofdrollen in Pose. Hailie Sahar, Angelica Ross, MJ Rodriguez en Indya Moore vertolken hoofdrollen in Pose. Foto: Getty Images

Toonbeeld van hoop

Pose geeft een stem aan trans vrouwen van kleur en laat de discriminatie zien waar zij destijds (maar ook tegenwoordig) op dagelijkse basis mee te maken krijgen. Zo schijnt de serie een licht op het grote aantal trans vrouwen, vooral van kleur, dat om het leven wordt gebracht. Ook de aidsepidemie, die de lhbtiq+-gemeenschap onevenredig hard trof in de jaren tachtig en negentig, is een belangrijke verhaallijn.

Zo ontdekt Rodriguez' personage Blanca in de eerste aflevering dat ze hiv-positief is, wat destijds vaak een doodvonnis bleek. Blanca besluit om 'moeder' te worden van haar eigen house, the house of Evangelista. Ze neemt enkele lhbtiq+-jongeren die door hun eigen familie zijn verstoten onder haar vleugels.

Blanca's personage is gedurende de drie seizoenen (waarvan de laatste in 2021 in première ging) de drijvende kracht die met veel tegenslagen te maken krijgt, maar ook het toonbeeld van hoop blijkt. "De wensen en dromen die ze had zijn bereikt", zegt Rodriguez over haar eigen personage. "Ze wordt gewaardeerd en krijgt alle lof van haar gemeenschap. Blanca is een engel. Het is mijn doel om net als zij te worden en een leidersrol te pakken."

Haar rol als Blanca leverde Rodriguez naast prijzen ook meer werk op. Zo is ze sinds kort te zien in de Netflix-musical Tick, tick... BOOM!, waarin Andrew Garfield de hoofdrol speelt en waarmee hij net als Rodriguez een Golden Globe won. Ook heeft ze een hoofdrol bemachtigd in de serie Tarzana, die momenteel wordt geproduceerd.

Rodriguez was al geregeld zingend te horen in Pose, maar is nu ook een muziekcarrière begonnen. Ze bracht in 2021 haar debuutsingle Something To Say uit, waar Verdine White van Earth, Wind & Fire aan meewerkte.