Bob Saget, bekend van Full House en America's Funniest Home Video's, is zondag onverwachts op 65-jarige leeftijd overleden. De acteur is dankzij zijn rollen bij het grote publiek bekend als grappig en politiek correct vaderfiguur, maar stond daarnaast ook regelmatig op de bühne met een grover repertoire.

Bob Saget wordt op 17 mei 1956 geboren in Philadelphia. Eigenlijk wil hij graag dokter worden, maar zijn lerares Engels spoort hem op de middelbare school aan om iets te gaan doen in de acteerwereld.

Daarop volgt Saget een filmopleiding aan Temple University, waar hij in 1978 afstudeert. Gedurende zijn tijd op de universiteit maakt hij de zwart-witfilm Through Adam's Eyes, waarvoor hij een prijs ontvangt.

Saget krijgt de smaak van het filmvak te pakken, maar ziet ook wel wat in een carrière als komiek. Hij besluit te verhuizen naar Los Angeles, waar veel comedyclubs zijn. Saget beklimt daar het podium om zijn grappen met een groter publiek te delen en leert ook collega-comedians kennen, onder wie Dave Coulier, met wie hij later zou samenspelen in Full House.

Zijn comedycarrière komt niet echt van de grond, maar wel lukt het Saget om wat rolletjes te spelen in films en series. In 1987 wordt hij gevraagd om een komische noot toe te voegen aan de CBS-show The Morning Program. Lang duurt zijn bijdrage aan het programma niet, maar kort daarna mag hij auditie doen voor de nieuwe sitcom Full House. Er is dan eigenlijk al een andere acteur uitgekozen, maar zijn prestaties vallen tegen en de bedenker van de serie heeft zijn oog op Saget laten vallen.

Full House wordt een hit. De comedyserie, die gaat over weduwnaar Danny Tanner (Saget) die samen met zijn beste vrienden (gespeeld door Coulier en John Stamos) zijn drie dochters opvoedt, is een succes bij zowel jong en oud. "Full House was eigenlijk een beetje een ongelukje", vertelt hij in 2021 in gesprek met Jake Tapper. "Ik werd ontslagen bij CBS en mocht ineens in de serie spelen."

Met Dave Coulier en John Stamos in Fuller House (2016). Met Dave Coulier en John Stamos in Fuller House (2016). Foto: BrunoPress

Vaste waarde op televisie

In 1989 wordt Saget gevraagd voor de presentatie van America's Funniest Home Video's. Daarin praat hij komische, zelf opgenomen video's van Amerikanen aan elkaar, in de stijl van zijn populaire personage Danny Tanner. Hij is ruim acht jaar in het programma te zien. Ook in Nederland wordt zijn show uitgezonden.

Na acht seizoenen komt er in 1995 een (voorlopig) einde aan Full House. De show had een vaste plek in de best bekeken programma's en is veelvuldig herhaald, ook op de Nederlandse televisie. In de tussentijd is Saget dankzij de serie en America's Funniest Home Video's een vaste waarde op televisie geworden.

Saget blijft actief in Hollywood en wordt vaak gecast in Danny Tanner-achtige rollen. Zo is hij met Kat Dennings en Brie Larson te zien in de comedyserie Raising Dad, die lang niet zo'n succes werd als Full House.

Vanaf 2005 is de stem van de acteur negen jaar lang te horen in How I Met Your Mother, waarin hij fungeert als voice-over van hoofdpersoon Ted Mosby. Zijn comedycarrière gaat inmiddels als een speer: hij neemt meerdere specials op en toert over de wereld met zijn eigen show. Een deel van de touropbrengsten schenkt hij aan het Scleroderma Research Foundation. De zus van Saget overleed op jonge leeftijd aan de gevolgen van de huidziekte sclerose.

'Ben net een negenjarig jongetje'

Ook kruipt de acteur achter de schrijftafel en brengt hij in 2014 zijn memoires uit, getiteld Dirty Daddy. Saget gaat daarnaast op tour met een show waarin hij anekdotes uit het boek op het podium vertelt. "Ik ben eigenlijk gewoon een negenjarig jongetje dat zich heeft ontwikkeld", vertelt Saget in 2013 in gesprek met Esquire over zijn stijl van humor. Zijn grappen - flink grover dan die uit Full House - deelt hij ook regelmatig op sociale media en hij maakt een eigen podcast, waarin hij met vrienden en bekende collega's over comedy spreekt.

In 2016 wordt er een revival van Full House aangekondigd. Rond die tijd worden meerdere sitcoms uit de jaren tachtig en negentig weer nieuw leven ingeblazen en voor Fuller House was er plek op Netflix. Saget speelt geen vaste rol in het vervolg, maar is wel in tien afleveringen te zien.

De cast blijft gedurende de jaren altijd goed bevriend met elkaar, ondanks hun leeftijdsverschillen. Zo zijn Ashley en Mary-Kate Olsen, die samen de rol van dochter Michelle speelden, dertig jaar jonger dan Saget. "We zijn een ongewone cast, omdat we al die jaren goed contact met elkaar hebben gehouden", vertelde hij in gesprek met Tapper. "Die acht jaar uit mijn leven vat ik niet licht op."

Bob Saget met dochter Lara en echtgenote Kelly. Bob Saget met dochter Lara en echtgenote Kelly. Foto: BrunoPress

Saget wilde niet met pensioen

Zijn collega's uit de serie reageren dan ook verslagen op het nieuws dat Saget op 65-jarige leeftijd onverwachts is overleden. "Ik ben compleet in shock. Ik zal nooit meer een vriend hebben zoals jij", schrijft Stamos.

Saget, die echtgenote Kelly Rizzo en drie dochters uit een eerder huwelijk achterlaat, werd zondag in een hotelkamer in Florida gevonden. Hij was op tour en stuurde kort voor zijn overlijden nog een tweet over hoeveel plezier hij had beleefd aan het spelen van zijn show.

In een interview met Alabama.com vertelde Saget in 2021 dat hij nog altijd geen genoeg had van acteren en op het podium staan. "Ik heb veel meer bereikt dan ik ooit had gedacht. Maar ik blijf hongerig, ik zou nooit met pensioen willen gaan. Werk geeft me voldoening."