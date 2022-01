Bob Saget is zondag op 65-jarige leeftijd overleden en zijn Full House-collega's zijn in diepe rouw. In officiële verklaringen en via sociale media laten zij zich vol liefde uit over de acteur, komiek en presentator.

Saget was van 1987 tot 1995 te zien als Danny Tanner in de populaire serie Full House. Netflix maakte in 2016 een spin-off van de serie, Fuller House, waarin vrijwel de gehele cast terugkeerde. Zijn collega's reageren geschokt op het plotselinge overlijden van de acteur, die voor een comedytournee door de Verenigde Staten reisde.

Mary-Kate en Ashley Olsen, de tweelingzussen die om en om de rol van Danny Tanners dochter Michelle op zich namen, schrijven in een verklaring hoe lief Saget was. "Bob was de liefste, meedenkende en vrijgevige man. We zijn ongelofelijk verdrietig dat hij er niet langer is, maar we weten ook dat hij altijd bij ons zal blijven. We denken aan zijn dochters, zijn vrouw en zijn familie."

"Ik ben er kapot van. Gebroken. Totaal in shock", schrijft John Stamos op Twitter. "Ik zal nooit meer zo'n vriend vinden als hij. Ik hou zo veel van je, Bobby", aldus de acteur, die eveneens te zien was in Full House.

'Voor altijd je broer'

Ook Dave Coulier, die Joey speelde in Full House, schrijft zijn verdriet van zich af op Twitter. "Mijn hart is gebroken. Ik hou van je, Bob. Voor altijd je broer, Dave."

Candace Cameron Bure, die Sagets oudste dochter D.J. speelde in de serie, schrijft dat ze sprakeloos is. "Ik heb hier geen woorden voor. Bob was een van de beste mensen die ik ooit heb mogen ontmoeten. Ik hou zo veel van hem."

Actrice Alyssa Milano houdt het kort op Instagram. "Rust in vrede", schrijft ze bij een foto van zichzelf met Saget. Acteur en komiek Martin Lawrence zegt hard geraakt te zijn door het overlijden van zijn collega. "Hij was een fantastisch persoon. Ik bid voor zijn familie."

Acteur en regisseur Billy Crystal is geschokt door de dood van zijn collega en vriend. "Een van de grappigste en liefste mensen die ik ooit heb gekend." Jim Carrey schrijft dat Saget een groot hart had. "Hij heeft de wereld veel plezier gegeven."