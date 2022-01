De speelfilms The Power of the Dog en West Side Story en de serie Succession zijn de grote winnaars van de Golden Globes dit jaar. De prijzen werden voor de 79e keer uitgereikt in een ongebruikelijke sobere ceremonie.

De film, met hoofdrollen voor Kirsten Dunst en Benedict Cumberbatch, kreeg de prijzen voor beste dramafilm, beste regisseur (Jane Campion) en beste mannelijke bijrol (Kodi Smith-McPhee). De HBO-serieSuccession won de Golden Globe voor beste dramaserie, Hacks de Globe voor beste comedy.

Steven Spielbergs remake van West Side Story kreeg de prijs in de categorie musical of comedyfilm. De film leverde nog twee prijzen op: die voor beste actrice in een comedy of musical (Rachel Zegler) en die voor beste actrice in een bijrol in een comedy of musical (Ariana DeBose).

De prijs voor beste acteur in een dramafilm ging naar Will Smith, voor zijn rol in King Richard. Nicole Kidman kreeg de award voor beste actrice in een dramafilm, voor haar rol in Being the Ricardos. Andrew Garfield werd bekroond met een prijs voor zijn rol in Tick, Tick... Boom!.

Disney-film Encanto werd bekroond tot beste animatiefilm. No Time To Die kreeg de prijs voor beste originele nummer, de soundtrack van de film Dune werd benoemd tot beste soundtrack bij een film.

Televisieprijzen voor Netflix

De televisieprijzen gingen naar acteur Jason Sudeikis voor zijn rol als en in Ted Lasso. O Yeong-Su won de prijs voor beste acteur in een bijrol voor zijn aandeel in het populaire Squid Game. MJ Rodriguez was de eerste transvrouw ooit die de prijs voor beste actrice in een dramaserie won: zij is te zien in de Netflix-serie Pose.

Kate Winslet werd beste actrice in een korte serie, voor haar rol in Mare of Easttown. Michael Keaton won in dezelfde categorie voor Dopesick. The Underground Railroad werd bekroond tot beste korte serie.

De winnaars van de 79e Golden Globes werden bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst zonder publiek, die niet op tv of internet te volgen was. Via Twitter werden media en fans op de hoogte gehouden. Na kritiek op het panel achter de prijzen, de Hollywood Foreign Press Association, werd besloten de ceremonie zonder aanwezige beroemdheden te houden, was er geen rode loper en zag NBC af van uitzending.