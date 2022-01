De speelfilm The Power of the Dog van de Nieuw-Zeelandse regisseur Jane Campion sleepte zondagavond drie Golden Globes in de wacht. De film, met hoofdrollen voor Kirsten Dunst en Benedict Cumberbatch, kreeg de prijzen voor beste dramafilm, beste regisseur en beste mannelijke bijrol, maakte de organisatie van de belangrijke Amerikaanse filmprijs online bekend.

Steven Spielbergs remake van West Side Story kreeg de prijs in de categorie musical of comedyfilm en de prijs voor beste acteur in een dramafilm ging naar Will Smith, voor zijn rol in King Richard. Nicole Kidman kreeg de award voor beste actrice in een dramafilm, voor haar rol in Being the Ricardos.

De HBO-show Succession won de Golden Globe voor beste dramaserie. De winnaars van de 79e Golden Globes zijn bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst zonder publiek, die niet op tv of internet te volgen was.