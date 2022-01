De Amerikaanse acteur, komiek en presentator Bob Saget is zondag overleden, meldt de politie in de Amerikaanse staat Florida. Saget werd bekend door zijn hoofdrol als Danny Tanner in de populaire comedyserie Full House, die van 1987 tot 1995 te zien was. Van 1989 tot 1997 presenteerde Saget de succesvolle televisieshow America's funniest home videos.

Van 2005 tot 2014 was Saget ook vaak te horen, maar niet te zien in de Amerikaanse serie How I Met Your Mother. Hij fungeerde daarin als voice-over van hoofdpersoon Ted Mosby. Van 2016 tot 2020 kroop de acteur opnieuw in de huid van Danny Tanner, in de serie Fuller House, een spinoff van Full House.

Beveiligers van het Ritz-Carlton hotel in Orlando, troffen Saget zondag levenloos aan in zijn hotelkamer. Hij was in september 2021 gestart met een nieuwe comedyshow, waarmee hij op tournee zou gaan door de Verenigde Staten.

Zaterdag trad hij op in Jacksonville, Florida en luttele uren voor zijn dood schreef hij op Twitter hoeveel plezier hij had beleefd aan het spelen van zijn show.

Het is nog onduidelijk waaraan Saget is overleden, maar de politie van Orange County liet via Twitter weten dat er geen sprake lijkt van een misdaad of drugsgebruik. Saget was getrouwd en had drie kinderen.