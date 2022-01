Acteur, komiek en presentator Bob Saget is zondag op 65-jarige leeftijd overleden. De familie van de Full House-acteur heeft niet bekendgemaakt waaraan hij is overleden. Saget is gevonden door de beveiliging van een hotel in Florida.

"We zijn verschrikkelijk verdrietig dat we moeten bevestigen dat onze geliefde Bob is overleden", schrijft de familie in een verklaring die onder andere naar CNN is gestuurd.

"Hij was alles voor ons en we willen dat jullie weten hoeveel hij hield van zijn fans, van optreden en van mensen bij elkaar brengen met humor. We vragen nu om privacy, maar vragen jullie ook hem te gedenken."

Het is nog onduidelijk waaraan Saget is overleden. De politie heeft bekendgemaakt dat er geen sprake lijkt te zijn van een misdaad of drugsgebruik en is een onderzoek gestart. Zaterdag trad de acteur nog op in Jacksonville (Florida) en enkele uren voor zijn dood schreef hij op Twitter hoeveel plezier hij had beleefd aan het spelen van zijn show.

Saget was acteur, presentator, komiek en voice-over

Saget werd bekend door zijn rol als Danny Tanner in de populaire serie Full House, die van 1987 tot 1995 te zien was. Onlangs speelde de acteur in Fuller House, de Netflix-spin-off van de comedyserie.

Naast acteur was Saget ook presentator: van 1989 tot 1997 presenteerde hij de succesvolle televisieshow America's Funniest Home Videos. Van 2005 tot 2014 was Saget ook vaak te horen, maar niet te zien in de Amerikaanse serie How I Met Your Mother. Hij fungeerde daarin als voice-over van hoofdpersoon Ted Mosby.

Saget trouwde in 2018 met Kelly Rizzo. Met zijn ex-vrouw Sherri Kramer kreeg hij drie dochters: Aubrey, Lara en Jennifer.