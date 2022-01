De nieuwe Spider-Man-film No Way Home heeft in de Verenigde Staten tot nu toe 668 miljoen dollar (zo'n 588 miljoen euro) opgebracht en staat daarmee op de zesde plaats van de lijst met meest winstgevende films ooit, melden Amerikaanse media. Het overtreft Titanic (659 miljoen dollar) en Jurassic World (652 miljoen dollar).

De kans is groot dat de film binnenkort op plaats vijf van de lijst met meest winstgevende films ooit terechtkomt. Die plek is nu nog voor Avengers: Infinity War, dat 678 miljoen dollar in het laatje bracht.

Spider-Man: No Way Home, met Tom Holland in de hoofdrol, draait sinds 17 december in de bioscopen en werd eerder al uitgeroepen tot succesvolste bioscooptitel van 2021. Binnen elf dagen bracht de film wereldwijd meer dan 1 miljard dollar op.

In Spider-Man: No Way Home worstelt de titelheld ermee dat iedereen zijn geheime identiteit kent. Hij benadert Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) om de situatie te veranderen. Maar zoals altijd in dit soort films, heeft elke actie consequenties.

De film leek in Nederland ook alle records te gaan breken, tot het demissionaire kabinet de nieuwe lockdown aankondigde. In principe zouden de bioscopen half januari weer open moeten gaan, al vreest de filmwereld dat de lockdown - net als vorig jaar - langer dan een paar weken gaat duren.