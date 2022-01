Apple werkt aan een documentaire over de carrière en het leven van de vrijdag overleden acteur en Oscarwinnaar Sidney Poitier. Oprah Winfrey is aangesteld als uitvoerend producent en Reginald Hudlin zal de film regisseren.

De documentaire was al in de maak voordat Poitier overleed. De familie van de acteur werkt ook mee aan het project, waarin het onder meer zal gaan over de belangrijke rol die Poitier speelde in de filmrollen voor zwarte Amerikanen in Hollywood.

Poitier overleed vrijdag op 94-jarige leeftijd en was de eerste zwarte acteur die een Oscar voor beste mannelijke hoofdrol won. Hij kreeg de prijs in 1963 voor zijn rol in de film Lilies of the Field.

De Bahamaans-Amerikaanse acteur brak een lans voor zwarte Amerikanen in Hollywood doordat rassendiscriminatie in veel van zijn films het hoofdthema was. Hij pleitte ervoor dat zwarte mensen niet alleen maar de rol van slechterik hoefden te spelen en weigerde dan ook de in zijn ogen neerbuigende rollen. Hij maakte zo de weg vrij voor zwarte acteurs na hem.

Regisseur Hudlin maakte eerder films als House Party en Boomerang en tv-series als The Last O.G. en Black Monday. In 2019 regisseerde hij de documentaire The Black Godfather over het leven van muziekproducent Clarence Avant.

Het is nog niet bekend wanneer de film op Apple TV+ te zien zal zijn