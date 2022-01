Bruni Heinke is vrijdag voor het eerst in vijf jaar weer op televisie te zien. De 81-jarige actrice vertolkt een rol in de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van politieserie Flikken Maastricht. Heinke speelt een van de bewoners van een zorghuis waar tijdens de bingomiddag een brute moord is gepleegd.

Heinke was in 2017 voor het laatst op televisie te zien. Toen speelde zij een kleine rol in de RTL 4-serie Centraal Medisch Centrum.

Bij het grote publiek kreeg de actrice vooral bekendheid in de jaren negentig, toen zij bijna zevenhonderd afleveringen de rol van Helen Helmink vertolkte in soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Voor die tijd stond Heinke vooral op het toneel.

Flikken Maastricht is inmiddels begonnen aan het zestiende seizoen. De politieserie is daarmee de langst lopende Nederlandse dramaserie ooit. De serie gaat nog zeker drie jaar door, maakte AVROTROS onlangs bekend. De serie volgt rechercheurs Floris Wolfs (Victor Reinier) en Eva van Dongen (Angela Schijf). Andere belangrijke rollen worden gespeeld door Oda Spelbos en Sergio Romero IJssel.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd afgelopen vrijdag uitgezonden en bevat diverse grote plotwendingen.