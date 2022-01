Nadat bekend werd dat acteur Alec Baldwin zijn mobiele telefoon nog niet had afgestaan aan ambtenaren die de fatale schietpartij op de filmset van Rust onderzoeken - weken nadat een gerechtelijk bevel was verleend - noemde de heer Baldwin zaterdag elke suggestie dat hij niet meewerkt aan het onderzoek een "leugen".

Het onderzoek kan volgens de politie mogelijk meer licht werpen op de toedracht van het incident, waarbij Hutchins omkwam en regisseur Joel Souza gewond raakte.

De sheriff en de aanklager van Santa Fe County onderzoeken hoe een echte kogel in het geweer terecht is gekomen. Zij vertelden deze week aan media dat Baldwin de telefoon niet had afgestaan.

Daarop reageerde de acteur in een video die hij op Instagram plaatste. Vanaf de bestuurdersstoel van een geparkeerde auto zei Baldwin dat het proces om informatie van zijn telefoon te achterhalen "tijd kost" en dat de autoriteiten in New Mexico moesten afstemmen met de autoriteiten van zijn woonplaats.

"Iemand uit een andere staat kan niet naar je toe komen en zeggen: 'Geef me je telefoon'", zei Baldwin in de video. "Ze moeten uitleggen wat ze precies willen. Ze kunnen niet zomaar je telefoon doorzoeken en bijvoorbeeld je foto's of je liefdesbrieven aan je vrouw meenemen of iets dergelijks."

'We zullen ons voor 1000 procent aan alles houden'

Op de dag van de dodelijke schietpartij weigerden Baldwin en zijn advocaat om de iPhone te overhandigen aan een detective. Zij zeiden dat er een gerechtelijk bevel nodig was. Baldwin zei zaterdag over het proces en het gerechtelijk bevel: "We zullen ons voor 1000 procent aan dat alles houden."

Toen de politie van Santa Fe het het uitleesbevel voor de telefoon hadden gekregen, nam zij contact op met de sheriff van Baldwins woonplaats Suffolk County in New York. Volgens een woordvoerder heeft de sheriff het verzoek doorgestuurd naar de aanklager van het district om uit te zoeken "wat de wettelijke verschillen zijn" tussen de twee staten.