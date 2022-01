Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Deze week zijn onder meer Manifest, de actiefilm Mission: Impossible - Fallout en het klassieke oorlogsdrama Schindler's List toegevoegd.

Series

Plan Coeur (seizoen 3)

Elsa is grotendeels over haar liefdesverdriet heen en wil graag een leven met huisje-boompje-beestje én een kindje. Dat lukt niet zo goed en daardoor zit ze veel in het ziekenhuis. Ze vindt weer aansluiting bij haar vriendinnen Charlotte en Milou, die worstelen met hun eigen (relatie)problemen.

Manifest (seizoen 1 en 2)

Een verloren gewaand vliegtuig landt ineens op een vliegveld, alsof er niets aan de hand is. Iedereen dacht dat de passagiers omgekomen waren. De overlevenden hebben echter niks gemerkt en zijn geschokt wanneer ze ontdekken dat er jaren voorbij zijn gegaan. Manifest werd na drie seizoenen stopgezet door de zender NBC, waarna Netflix de serie overnam. In 2022 verschijnt het vierde en laatste seizoen van het mysterieuze avontuur.

Films

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Een club terroristen wil de grondwatervoorraad van China, India en Pakistan vergiftigen en zo de Derde Wereldoorlog ontketenen. Tijd voor Ethan Hunt (Tom Cruise) om daar een stokje voor te steken.

Room (2015)

Brie Larson won een Oscar voor haar hoofdrol in het drama Room. Samen met haar zoontje zit ze opgesloten in een kelder, waar ze wordt vastgehouden door een oude man. Als ze ontsnapt, heeft ze grote moeite om weer aan de normale wereld te wennen, zeker omdat haar zoontje nog nooit buiten is geweest.

Schindler's List (1993)

Liam Neeson speelt de Duitse industrieel Oskar Schindler, die zijn fabrieken gebruikt om Joden te helpen in de Tweede Wereldoorlog. Terwijl de nazi's het personeel van Schindler het liefst willen afvoeren, misleidt Schindler het regime zoveel mogelijk, in de hoop dat de oorlog snel afgelopen is.

Trailer Schindler's List

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week.

2012 (2009)

47 Ronin (2013)

The Adulteress (1953)

American Assassin (2017)

American Gangster (2007)

Babe (1995)

Changeling (2008)

Chief Daddy 2 (2022)

Comfort and Joy (1984)

Comme un Boomerang (1976)

Il Consigliori (1973)

The Cracksman (1963)

The Cruel Sea (1953)

Un Crime au Paradis (2001)

The Day the Earth Caught Fire (1961)

Dernier Atout (1942)

La Diable par la Queue (1969)

Django Spara Per Primo (1966)

La Duchesse de Langeais (1942)

Dulcima (1971)

Edouard et Caroline (1951)

Endless Love (2014)

Entertaining Mr. Sloane (1970)

Est-ce Bien Raisonnable? (1981)

Fear is the Key (1972)

Feux Rouges (2004)

First Reformed (2017)

Frankenstein 90 (1984)

The Frightened City (1961)

Genesis (2018)

Gonks Go Beat (1965)

Hard Target (1993)

Heavens Above! (1963)

The Headless Ghost (1959)

Une Hirondelle a fait le Printemps (2001)

Identity Thief (2013)

The Iron Maiden (1963)

King Kong (2005)

Kung Fu Panda 3 (2016)

The Huntsman: Winter's War (2016)

The Magnet (1950)

Mama (2013)

Napoli Spara (1977)

Nicholas Nickleby (1982)

Le Papillon (2002)

Pope Francis: A Man of His Word (2018)

The Prince and Me (2004)

The Prince and Me 2: The Royal Wedding (2006)

Ride Along 2 (2016)

R.I.P.D. (2013)

RuPaul's Drag Race All-Stars (seizoen 6)

Salmonberries (1991)

The Secret in their Eyes (2015)

Something New (2006)

The Sound Barrier (1952)

Straight Outta Compton (2015)

Swallows and Amazons (2016)

Ted (2012)

The Tales of Beatrix Potter (1971)

The Theory of Everything (2014)

Three Sisters (1970)

Touch and Go (1986)

Tower Heist (2011)

Trop Belle pour Toi (1989)

Unbroken (2014)

Weak Spot (1975)

Went the Day Well? (1942)

Who Done it? (1942)

Wonderful to be Young (1961)

4 Metà (2022)

Dangerous (2021)

Rebelde (seizoen 1)

The Club (seizoen 2)

Dota: Dragon's Blood (seizoen 1)

Le Frère du Guerrier (2002)

Le Grand Pardon (1982)

El Páramo (2021)

Uncle Drew (2018)

Convoy (1940)

Hype House (seizoen 1)

Mother/Android (2021)