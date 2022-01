Sidney Poitier, de eerste zwarte acteur die een Oscar won en zo een weg baande voor andere acteurs van kleur in Hollywood, is vrijdag overleden. Zijn dood brengt een hoop reacties teweeg in Hollywood en de mediawereld.

"Hij heeft ons laten zien hoe je naar de sterren kunt reiken", twittert Whoopi Goldberg.

"Dit hakt erin", schrijft actrice Viola Davis. "Er zijn geen woorden voor de manier waarop jouw werk mijn leven heeft beïnvloed."

"De elegantie en klasse die deze man altijd heeft getoond, het voorbeeld dat hij voor mij is, niet alleen als een zwarte man maar ook als mens, zal nooit vergeten worden", deelt acteur Tyler Perry op Instagram.

Actrice Octavia Spencer herinnert zich een ontmoeting met Poitier. Ze had een prijs gewonnen en stond ineens oog in oog met de acteur en Helen Mirren. "Ik zei: ik hou van jullie, en Sidney zei dat hij hoge verwachtingen van me had. Het is nogal wat om zoiets te horen van een pionier die jouw leven heeft veranderd."

Joseph Gordon-Levitt (Inception) noemt de acteur "een absolute legende". "Een van de grootsten."

"Sidney was een pionier en heeft vele deuren geopend in Hollywood", twittert acteur George Takei.

"Jij was provocerend", schrijft actrice Jamie Lee Curtis op Instagram. "Je stond op en verblufte ons met je talent. Je maakte van de wereld een betere plek."