Sidney Poitier is op 94-jarige leeftijd overleden, meldt Eyewitness News Bahamas vrijdag. Hij is de eerste zwarte acteur ooit die een Oscar won voor beste mannelijke hoofdrol.

De minister van Buitenlandse Zaken van de Bahama's, Fred Mitchell, bevestigde het nieuws aan diverse media. Het is niet bekend waaraan de acteur is overleden.

Poitier werd beschouwd als een van de eerste grote zwarte filmsterren die dramatische rollen speelde die toentertijd vooral door witte acteurs werden vertolkt. Hiermee doorbrak hij barrières van het Hollywood van de jaren vijftig en zestig.

Poitier groeide op op Cat Island in de Bahama's. Zijn vader was een arme tomatenplukker en Poitier moest al op zijn dertiende van school. Nadat hij allerlei baantjes had gehad, zoals straatverkoper en medisch assistent bij het leger, deed hij auditie voor het American Negro Theater in New York. Aanvankelijk werd hij om zijn Bahamaanse accent afgewezen, maar na spraaklessen werd hij toch toegelaten.

In 1946 maakte hij zijn debuut op Broadway in het stuk Lysistrata. Zijn filmdebuut was in 1950 in de film No Way Out, waarin hij een dokter speelde die een racist moest behandelen.

Discriminatie vaak hoofdthema in films van Poitier

In veel van de films waarin Poitier de hoofdrol speelde, is rassendiscriminatie het hoofdthema. In misschien wel zijn bekendste film, Guess Who's Coming to Dinner (1967), speelt hij de toekomstige schoonzoon van een wit echtpaar. In die film kuste hij als eerste zwarte man in een Hollywoodfilm een witte vrouw, zij het dat de scène is gefilmd via de achteruitkijkspiegel van een taxi.

In hetzelfde jaar kwam de thriller In the Heat of the Night uit, waarin Poitier het als rechercheur uit het noorden van de Verenigde Staten moet opnemen tegen een racistische sheriff uit het zuiden. Poitier gold eind jaren zestig als de best betaalde acteur ter wereld.

Ook was de acteur actief als regisseur. Zo werkte hij mee aan Uptown Saturday Night (1974), Let's Do It Again (1975) en Piece of the Action (1977). Ook speelde hij in deze films grote rollen.

Sidney Poitier met Richard Gere in The Jackal (1997). Sidney Poitier met Richard Gere in The Jackal (1997). Foto: BrunoPress

Meerdere belangrijke onderscheidingen

Poitier kreeg in 1963 een Oscar voor zijn rol in Lilies of the Field. In 1958 was hij al genomineerd voor de prestigieuze prijs.

In 2002 werd Poitier nogmaals met een Oscar onderscheiden: een ere-Oscar voor zijn "uitmuntende prestaties, zijn unieke verschijning op het witte doek, zijn stijl en zijn intelligentie als vertegenwoordiger van de filmindustrie".

In 1974 werd Poitier benoemd benoemd tot ridder commandeur in de Orde van het Britse Rijk. Door de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama werd hij in 2009 onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding die in de VS aan burgers wordt toegekend.

Poitier was getrouwd met actrice Joanna Shimkus (78). Met haar kreeg hij twee kinderen. Uit een eerder huwelijk had de acteur al twee kinderen.