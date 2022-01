Rooney Mara gaat de rol van Audrey Hepburn spelen in een film die over de Breakfast at Tiffany's-actrice wordt gemaakt. De productie wordt gemaakt voor streamingdienst Apple TV+.

De Italiaanse regisseur Luca Guadagnino gaat de film regisseren. Hij maakte eerder de dramafilm Call Me by Your Name en ontving een Oscar-nominatie voor zijn werk.

Ook de 36-jarige Mara werd meerdere malen genomineerd voor de prestigieuze prijs. Ze was een kanshebber met haar rol in The Girl with the Dragon Tattoo en ook voor haar rol in de dramafilm Carol.

Hepburn werd in 1929 geboren in België en groeide gedurende de Tweede Wereldoorlog op in Nederland. In de jaren vijftig verhuisde ze naar Londen en begon ze met het acteren in speelfilms. Ze brak door met de film Roman Holiday, waarvoor ze een Oscar won.

Ook haar rol in de romantische comedy Breakfast at Tiffany's leverde positieve reacties op en maakte van haar een stijlicoon. Ze overleed in 1993 aan de gevolgen van darmkanker.