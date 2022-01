Andrew Garfield zegt in een interview met Variety dat hij openstaat voor een nieuwe film waarin hij te zien is als Spider-Man.

Waarschuwing: dit bericht bevat spoilers.

"Ik sta daar zeker voor open als het goed voelt", aldus de 38-jarige acteur. "Peter en Spider-Man, die twee personages zijn volledig in dienst van iets groters en de samenleving. Peter is een jongen uit een arbeidersmilieu uit Queens, die weet wat het is om ergens voor te moeten strijden. Hij is heel empathisch. Als ik de kans zou krijgen, zou ik dat verhaal wat uitgebreider willen vertellen."

Garfield ontkende lange tijd dat hij te zien zou zijn in de film Spider-Man: No Way Home, die net voor de huidige lockdown in de Nederlandse bioscopen ging draaien. Maar wie de film heeft gezien, weet dat hij net als Tobey Maguire naast Tom Holland te zien is.

"Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik nog over die rol in gesprek zou gaan en ik vond het ook heel lekker om weer gewoon fan te zijn. Maar toen kreeg ik een telefoontje van Amy Pascal, Kevin Feige en Jon Watts (de producenten en regisseur van de film, red.). Het klonk zo fantastisch, zo spiritueel en zo interessant. Alleen al het idee dat drie Spider-Mans in één frame te zien zouden zijn, was genoeg."

Garfield speelde de hoofdrol in de The Amazing Spider-Man-films uit 2012 en 2014. Vóór Garfield speelde Tobey Maguire in drie films over de superheld en na Garfield nam Tom Holland het stokje over in de reboot van de filmreeks, die in 2017 begon met Spider-Man: Homecoming.