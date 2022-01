De uitreiking van de Golden Globes is zondagnacht niet via een livestream te volgen, schrijft The Hollywood Reporter. Eerder werd al duidelijk dat bij het evenement geen beroemdheden en publiek aanwezig zijn en dat er geen rodelopermoment is.

Dat NBC de ceremonie niet wilde uitzenden, was vorig jaar al bekend. Maar de organisatie hield de mogelijkheid nog open voor een livestream.

Een vertegenwoordiger van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de Golden Globes, zegt nu te hebben gekozen voor een privé-evenement. "De winnaars van de prijzen worden live bekendgemaakt via de website van de Golden Globes en sociale media."

De HFPA, die bestaat uit een groep van zo'n negentig journalisten en fotografen, ligt onder vuur vanwege een gebrek aan diversiteit onder de leden. Voorzitter Helen Hoehne zei bij het bekendmaken van de nominaties in december dat de organisatie het afgelopen jaar veel werk heeft verricht op het gebied van diversiteit en inclusie.

De ceremonie vindt plaats in het Beverly Hilton-hotel in Los Angeles.