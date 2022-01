Netflix komt met een documentaire over Playboy-model Anna Nicole Smith, die vijftien jaar geleden op 39-jarige leeftijd overleed.

De documentaire wordt gemaakt door Ursula MacFarlane, die Smiths verhaal benadert als "een episch mysterie".

"Hoe kon iemand met zoveel charisma en schoonheid, die de wereld aan haar voeten had, zo hard vallen", zegt MacFarlane in een verklaring tegen E! Online. "Dit voelt als het juiste moment om in het leven te duiken van een prachtige jonge vrouw, van wie het leven uiteindelijk werd verwoest."

Smith trouwde op 26-jarige leeftijd met de 89-jarige oliemiljardair J. Howard Marshall. Hij overleed veertien maanden na de huwelijksceremonie, waarna een jarenlange juridische strijd tussen Smith en de nabestaanden van de olietycoon startte. In 2002 kreeg het model haar eigen realityserie, The Anna Nicole Show, op zender E! Ook had ze enkele kleinere rollen in films en series.

De strijd om de miljoenen van Marshall was nog in volle gang toen Smith in 2007 zelf overleed, nadat ze per ongeluk te veel medicijnen en slaapmiddelen had ingenomen. Haar dochter Danniellyn was toen een half jaar oud. Drie dagen na de geboorte van het meisje was de twintigjarige zoon van Smith gestorven tijdens een kraambezoek in het ziekenhuis.