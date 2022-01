Peter Bogdanovich, genomineerd voor een Oscar voor de films The Last Picture Show en Paper Moon, is donderdag op 82-jarige leeftijd overleden. Volgens zijn dochter stierf de regisseur een natuurlijke dood, meldt The Huffington Post.

Bogdanovich wordt gerekend tot de generatie 'New Hollywood'-regisseurs, samen met onder anderen Woody Allen, Martin Scorsese en George Lucas. Deze generatie filmmakers werd bekend in de zestiger, zeventiger en/of tachtiger jaren en legde het fundament voor de manier waarop filmstudio's ook nu nog producties maken.

Hij brak door met The Last Picture Show (1971), een film met onder anderen Jeff Bridges over een klein dorpje in de Amerikaanse staat Texas. De regisseur werd genomineerd voor een Oscar. Daarna maakte Bogdanovich de comedy What's Up, Doc?, met Barbra Streisand en Ryan O'Neal.

Met Paper Moon werd hij wederom genomineerd voor een Oscar. Die won hij niet, wel kreeg de destijds tienjarige hoofdrolspeler Tatum O'Neal een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. Zijn laatste film was She's Funny That Way uit 2014.

Naast regisseur was Bogdanovich, met zijn karakteristieke hoornen bril, ook actief als schrijver en producent. Daarnaast verscheen hij geregeld voor de camera. Zo schitterde hij als Dr. Elliot Kupferberg in de HBO-serie The Sopranos en speelde hij enkele jaren geleden in de film The Other Side of the Wind van Orson Welles.

Bogdanovich kreeg ook veel aandacht voor zijn privéleven. Zo begon hij tijdens zijn huwelijk met Polly Platt een affaire met actrice Cybill Shepherd. Ook was hij enige tijd samen met Playboy-model Dorothy Stratten en kreeg hij na haar overlijden een relatie met haar zus.

