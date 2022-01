Je kan je afvragen waarom de Golden Globes zondagnacht überhaupt nog worden uitgereikt. Dat NBC de ceremonie niet wilde uitzenden was al bekend, maar deze week kwam naar buiten dat er dit jaar ook geen beroemdheden langskomen, dat er geen rodelopermoment is en publiek niet welkom is. Wat speelt er rond de Golden Globes?

De Golden Globes zijn onderscheidingen voor prestaties op het gebied van film en televisie. De Globes voor films worden uitgereikt sinds 1944 en die voor televisieseries sinds 1956. Dit jaar worden de prijzen voor de 79e keer uitgereikt.

Rond de uitreiking van vorig jaar lanceerde de Time's Up-beweging een kritische campagne over het gebrek aan diversiteit bij de Golden Globes. De jury bestaat uit 87 leden, allemaal journalisten en fotografen van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), van wie er geen één zwart is. Presentatrice Tina Fey zei tijdens de ceremonie dat "we allemaal weten dat prijsuitreikingen dom zijn. Maar zelfs bij domme dingen is inclusiviteit belangrijk en er zijn geen zwarte leden van de Hollywood Foreign Press Association. HFPA, misschien hebben jullie de memo niet gekregen, maar dit moet veranderen."

Een paar maanden later meldde netwerk NBC vanwege alle kritiek na jaren te willen stoppen met het uitzenden van de Golden Globes. Ook acteurs kwamen in opstand en dreigden met een boycot. Tom Cruise leverde zelfs de drie Golden Globes in die hij door de jaren heen won voor zijn rollen in Born of the Fourth of July, Jerry Maguire en Magnolia.

Het is niet voor het eerst dat de HFPA in opspraak is. De organisatie was door de jaren heen betrokken bij verschillende schandalen en rechtszaken. De leden krijgen vaak exclusief toegang tot belangrijke spelers in Hollywood, worden uitgenodigd voor persevenementen en mogen in vijfsterrenhotels verblijven. Rond de uitreiking van de Globes worden ze getrakteerd op etentjes, cadeaus en feestjes met sterren.

Leden van de HFPA worden dan ook regelmatig neergezet als profiteurs die geobsedeerd zijn door beroemdheden, aangezien hun stem 'te koop' zou zijn en hun werk niets met journalistiek te maken zou hebben. In 1999 werden leden gedwongen om horloges ter waarde van zo'n 400 dollar terug te geven. Ze hadden de cadeaus ontvangen van distributeur USA Films, dat op die manier een Globe hoopte te winnen voor de film The Muse met Sharon Stone in de hoofdrol. Dat gebeurde overigens niet.

De prijzen worden niet door iedereen serieus genomen en ook presentatoren steken tijdens de ceremonie wel eens de draak met de Golden Globes. Toen Ricky Gervais in 2016 de Globes presenteerde, omschreef hij de awards als "stukken metaal die een paar oude, verwarde journalisten je persoonlijk willen geven in ruil voor een selfie".

De HFPA zelf kondigde vorig jaar na alle kritiek veranderingen aan. Zo komt er een expert op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, die de statuten en lidmaatschapsvoorwaarden onder de loep zal nemen. Daarnaast zal elk lid van de HFPA een jaarlijkse training moeten volgen over racisme, onbewuste vooroordelen en seksuele intimidatie. Speciale aandacht zal uitgaan naar het toevoegen van meer zwarte leden aan de organisatie. Ook moet het makkelijker worden voor individuen om misstanden binnen de organisatie aan te kaarten.

Voor de komende editie lijkt dat allemaal weinig te hebben uitgemaakt. Het is nog altijd de vraag of de uitreiking ergens te bekijken is. Een livestream zou een optie zijn, maar omdat NBC de rechten heeft is dat ingewikkeld.

