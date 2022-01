Acteur Chris Noth, die door verschillende vrouwen wordt beschuldigd van seksueel misbruik, is niet langer te zien in de laatste aflevering van Sex and the City-reboot And Just Like That...

Volgens TV Line zat er oorspronkelijk een flashback met de acteur in de slotaflevering, maar hebben de makers besloten die te verwijderen.

Noth wordt door vijf vrouwen beschuldigd van misbruik. De 67-jarige acteur ontkent en houdt vol dat de seksuele ontmoetingen met wederzijdse instemming plaatsvonden. Eerder liet zijn managementbureau hem vallen vanwege de beschuldigingen en werd hij uit de serie The Equalizer geschreven.

And Just Like That...-hoofdrolspelers Sarah Jessica Parker, Kristin Davis en Cynthia Nixon, die met Noth te zien waren in Sex and the City, lieten vorige maand in een verklaring weten achter de vermeende slachtoffers te staan.

"We zijn erg bedroefd door de aantijgingen rond Chris Noth", aldus het trio in een verklaring op sociale media. "We steunen de vrouwen die naar voren zijn gekomen met hun pijnlijke ervaringen. We weten dat dat heel moeilijk moet zijn geweest en we juichen het toe dat ze dit hebben gedaan."

De laatste aflevering van And Just Like That... verschijnt op 3 februari op HBO Max. Die streamingservice is momenteel niet beschikbaar in Nederland.

