De uitreiking van de Golden Globes zal zondag op een zeer sobere manier plaatsvinden. De ceremonie trekt dit jaar geen beroemdheden aan, organiseert geen rodelopermoment en publiek is niet welkom. Alleen genomineerden zijn uitgenodigd. Dit mede vanwege het coronavirus, maar ook door felle kritiek op de organisatie achter de filmprijzen.

Het was al langer bekend dat er dit jaar geen ceremonie zou plaatsvinden rond de uitreiking van de Golden Globes. Zender NBC liet in mei weten het sterrengala niet uit te zenden vanwege kritiek over de diversiteit van de Hollywood Foreign Press Association, de organisatie achter de prijzen, nadat was gebleken dat zich onder de mensen van kleur binnen de organisatie geen zwarte leden bevonden.

Diverse beroemdheden dreigden met een boycot van de ceremonie, waarna de organisatie besloot af te zien van een groot feest. De uitreiking zou in het teken worden gezet van de diverse goede doelen die de organisatie ondersteunt, maar door de opmars van de omikronvariant van het coronavirus is nu besloten dat in nog verder afgeslankte vorm te doen.

Overigens is het nog altijd de vraag of de uitreiking ergens te bekijken is. Een livestream zou een optie zijn, maar omdat NBC de rechten heeft is dat ingewikkeld.

De films Power of the Dog en Belfast zijn dit jaar de grootste kanshebbers voor een Golden Globe, met ieder zeven nominaties. Bij de televisieprijzen sleepte Succession de meeste nominaties binnen: de HBO-show maakt vijf keer kans in in totaal vier categorieën. Ook Ted Lasso dingt mee om vier awards en The Morning Show maakt met vier nominaties kans in drie categorieën.