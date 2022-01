Naar de bioscoop gaan zit er momenteel even niet in, maar wellicht is dat over een paar weken alweer anders. Welke films moet je dan gaan zien? NU.nl zet op rij welke films dit jaar (hopelijk) op het witte doek verschijnen.

The Matrix Resurrections

The Matrix Resurrections, waarin Keanu Reeves (Neo) en Carrie-Anne Moss (Trinity) weer worden herenigd, is het vervolg op The Matrix Revolutions uit 2003. De film is geregisseerd door Lana Wachowski en er zijn ook rollen weggelegd voor Jada Pinkett Smith, Christina Ricci, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris en Toby Onwumere.

Na een eerdere vertraging wegens het coronavirus zou het vierde deel uit de Matrix-reeks eigenlijk vanaf 23 december gaan draaien, maar het demissionaire kabinet kondigde het weekend ervoor, op 18 december, aan dat het land weer in lockdown ging. De huidige première staat gepland voor maandag 17 januari.

Scream 5

Oude bekenden als Neve Campbell, Courteney Cox en David Arquette keren terug in alweer het vijfde deel van de thrillerreeks Scream. 25 jaar na de eerste reeks moorden in Woodsboro is er een nieuwe moordenaar actief. Sidney Prescott (Campbell), die in de eerste Scream-film uit 1996 nog een tiener was, gaat wederom de strijd aan met de moordenaar.

De release staat gepland voor 20 januari.

Marry Me

In de romantische film Marry Me beloven Kat Valdez (Jennifer Lopez) en Charlie Gilbert (Owen Wilson) elkaar eeuwige trouw. Lopez speelt niet alleen een van de hoofdrollen, maar is ook veelvuldig te horen in de film: samen met de Colombiaanse ster Maluma schreef ze nummers voor de soundtrack. Overigens is Maluma ook te zien in de film. Hij heeft verkering met Lopez' personage Kat vóór zij Charlie ontmoet.

Marry Me moet op 10 februari verschijnen, een paar dagen voor Valentijnsdag.

Owen Wilson en Jennifer Lopez in de romantische film Marry Me. Owen Wilson en Jennifer Lopez in de romantische film Marry Me. Foto: BrunoPress

The Batman

Robert Pattinson speelt de hoofdrol in The Batman. De film is geregisseerd door Matt Reeves en zou voor een wat duistere en realistischer toon gaan, in tegenstelling tot recente films waarin Batman opdook, zoals Batman v Superman: Dawn of Justice en Justice League. Reeves vertelde eerder dat het personage Bruce Wayne (Pattinson) geïnspireerd is op Nirvana-frontman Kurt Cobain.

De opnamen werden verschillende keren stilgelegd vanwege het coronavirus. Vooralsnog gaat The Batman op 3 maart in première.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Benedict Cumberbatch kruipt net als in het eerste deel Doctor Strange (2016) in de huid van de hoofdpersoon, de beroemde neurochirurg Stephen Strange. Een pas verschenen trailer lijkt te wijzen op een vrij grote rol voor Scarlet Witch, gespeeld door Elizabeth Olsen. Doctor Strange spoort haar op en laat weten haar nodig te hebben.

De film staat gepland voor 4 mei.

Marokkaanse bruiloft

Johan Nijenhuis raakte naar eigen zeggen verveeld door het "witte romcommeisje" dat in veel van zijn films opduikt en besloot het daarom eens anders aan te pakken. Met zijn nieuwe film Marokkaanse bruiloft wil hij dan ook een ode brengen "aan het Marokkaanse bruiloftsspektakel." Yasmine (Soumaya Ahouaoui) leidt twee levens. Terwijl ze carrière maakt bij een belangrijk advocatenbureau, draait het thuis maar om één ding: wanneer gaat ze eindelijk trouwen?

De film staat gepland voor 5 mei.

Mission: Impossible 7

Het zal niemand verbazen dat Tom Cruise ook in het zevende deel van Mission: Impossible zijn eigen stunts heeft gedaan. Volgens regisseur Christopher McQuarrie bevat zijn nieuwe film "de gevaarlijkste stunt ooit" voor Cruise in een Mission: Impossible-film. De inmiddels 59-jarige acteur kreeg zo'n vijfhonderd uur aan skydivetraining en deed maar liefst dertienduizend sprongen met een motor. Op de volgende beelden, die eerder uitlekten, is het resultaat te zien.

De film moet eind september gaan draaien in de Amerikaanse bioscopen. Voor Nederland is nog geen datum bekend.

Black Panther: Wakanda Forever

Toen het vervolg op Black Panther werd aangekondigd leek het erop dat Chadwick Boseman, die de rol van koning T'Challa speelde in het eerste deel, ook weer zijn opwachting zou maken. De acteur overleed echter in augustus 2020 aan de gevolgen van darmkanker en later werd bekendgemaakt dat hij ook niet digitaal zou worden toegevoegd aan de tweede film. Hoe zijn rol wordt ingevuld, is onduidelijk.

Een deel van de cast is wel bekend: onder anderen Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Winston Duke en Angela Bassett zullen na hun rol in de eerste film terugkeren.

De release staat gepland voor 9 november.

Avatar 2

Eind dit jaar, als Avatar 2 eindelijk uitkomt, is het dertien jaar geleden dat het eerste deel verscheen. Daar zijn meerdere redenen voor, waaronder het coronavirus. Maar wat volgens regisseur James Cameron ook meespeelt, is de zware voorbereiding voor de acteurs. Onder anderen Sigourney Weaver en Kate Winslet moesten maandenlang trainen met mariniers om te leren duiken zonder materiaal. Volgens Cameron kan Weaver inmiddels 6,5 minuut haar adem in houden, maar spant Winslet de kroon: de actrice kan 7,5 minuut zonder lucht.

"We hebben geprobeerd de film boven water op te nemen, maar het werd heel snel duidelijk dat dat niet werkte. De bewegingen kloppen niet. Het is niet met elkaar te vergelijken", aldus Cameron. De regisseur koos er uiteindelijk voor om de film op te nemen in een watertank met een inhoud van 340.000 liter.

Avatar 2 draait om de personages van Sam Worthington en Zoe Saldana, die een gezin zijn gestart. In totaal moet Avatar vier vervolgen krijgen die achter elkaar worden opgenomen.