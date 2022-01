De makers van de Harry Potter-reünie Return To Hogwarts geven toe een fout te hebben gemaakt die ze zo snel mogelijk gaan herstellen, melden ze aan Entertainment Weekly. In de uitzending was namelijk een jeugdfoto van actrice Emma Roberts te zien, terwijl het Emma Watson moest zijn.

Een oplettende kijker herkende Roberts, die zelf geen rol speelt in de Harry Potter-films maar vooral bekend is van de serie American Horror Story, in de kinderfoto. Roberts had deze onlangs zelf op Instagram gedeeld. Op het moment in de aflevering moest een kinderfoto getoond worden van Watson, die de rol van Hermione op zich nam in de Harry Potter-films.

"Goed gezien, Harry Potter-fans. Jullie hebben een montagefoutje met een verkeerde foto onder onze aandacht gebracht", zeggen de producenten van de HBO Max-special. De productie zegt dat er "binnenkort een nieuwe versie" zal verschijnen.

In de reünie die speciaal werd georganiseerd ter ere van het twintigjarig bestaan van de eerste Harry Potter-film, blikken cast en crew terug op hun jaren op de set van de films over de bekende tovenaarsleerling. De special ging op 1 januari in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in première. In Nederland is de special nog niet te zien, aangezien HBO Max hier pas later dit jaar beschikbaar is.