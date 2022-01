Actrice Joanna Lumley en acteur Daniel Craig krijgen een onderscheiding van de Britse koningin Elizabeth. Ook filmveterane Vanessa Redgrave is een van de bekendere Britten op de New Year Honours-lijst, die traditiegetrouw op de eerste dag van het nieuwe jaar wordt bekendgemaakt.

Lumley en Redgrave ontvangen beiden de hoogste onderscheiding voor hun bijdragen aan de wereld van drama. Zij mogen dan de titel 'Dame' voeren.

Toen Lumley (bij het grote publiek het bekendst van haar rol in Absolutely Fabulous) hoorde dat ze geridderd zou worden, barstte ze huilen uit. "Het was een schok. Ik legde mijn hoofd in mijn handen en snikte als een baby", vertelt ze aan BBC.

James Bond-ster Daniel Craig wordt onderscheiden in de Orde van Sint-Michaël en Sint-Joris. Ook Bond-producenten Barbara Broccoli en Michael G. Wilson krijgen een onderscheiding.

Andere bekende namen die een lintje krijgen van de Britse koningin zijn regisseur Paul Greengrass, Elton Johns tekstschrijver Bernie Taupin, scenario- en romanschrijver Anthony Horowitz en kookboekenauteur Claudia Roden. Spice Girl Melanie Brown wordt geëerd voor haar werk als als beschermvrouwe van Women's Aid, een liefdadigheidsinstelling tegen huiselijk geweld.

Elk jaar op 1 januari horen honderden Britten dat ze een koninklijke onderscheiding ontvangen voor uitmuntend werk in sectoren als kunst, wetenschap, sport en politiek. Op een later moment ontvangen zij de fysieke onderscheiding. Later in het jaar, rond haar verjaardag, maakt Elizabeth een tweede lijst van gedecoreerden bekend.