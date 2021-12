Acteur Nicolas Cage heeft liever niet dat mensen hem acteur noemen, vertelt hij in een interview met Variety.

"Voor mij houdt dat automatisch in: "Oh, hij is een groot acteur, en daarom een grote leugenaar", legt Cage uit.

"Dus, met het risico dat ik als een pretentieuze klootzak klink, heb ik voorkeur voor de term artiest. Ik hou van dat woord, omdat het betekent dat je 'in je hart gaat', of in je verbeelding, herinneringen of dromen, en je iets mee terug neemt waarmee je met je publiek communiceert."

Cage vertelt in het interview hoe de grenzen tussen realiteit en fictie vervaagden tijdens de opnames voor de actiefilm Face/Off, waarin hij en John Travolta de hoofdrollen speelden.

"Er was een moment dat ik denk dat ik mijn lichaam verliet, waar ik gewoon bang werd", herinnert hij zich. "Ben ik aan het acteren of is dit echt? En ik kan het zien als ik naar de film kijk, dat ene moment, dan zie ik het in mijn ogen."