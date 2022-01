Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week verscheen het vierde seizoen van Cobra Kai, de documentaire Crime Scene: The Times Square Killer en de dramafilm The Lost Daughter met Olivia Colman (foto).

Series

Cobra Kai (seizoen 4)

Het derde seizoen eindigde met Daniel en Johnny die besloten samen te werken. Het vierde seizoen toont hoe de rivalen hun verschillen opzijzetten om hun leerlingen klaar te stomen voor de strijd tegen Cobra Kai op het All Valley Karate Tournament.

Queer Eye (seizoen 6)

Deze realityserie sleepte al zes Emmy's in de wacht. Daarmee kon een zesde seizoen van de 'fabulous five' niet uitblijven. De mannen gaan dit keer naar Texas om hardwerkende mensen een nodige make-over te geven. Dat gaat natuurlijk gepaard met veel hilariteit en mierzoete momenten.

Stay Close (seizoen 1)

Deze Britse misdaadserie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Harlan Coben. Zeventien jaar na de verdwijning van Stewart Green verdwijnt ook Carlton Flynn. De gebeurtenis ontketent een kettingreactie met grote gevolgen.

Kitz (seizoen 1)

Een groep rijke tieners uit München reist af naar wintersportparadijs Kitzbühel. Daar leren ze Lisi kennen, die daar werkt in de bediening. De vrienden weten niet dat deze jonge vrouw een geheime agenda heeft en wraak wil nemen op de leider van de groep.

Stories of a Generation - With Pope Francis (seizoen 1)

Deze miniserie vertelt openhartige en hartverwarmende verhalen over inspirerende vrouwen en mannen van boven de zeventig. De serie is gevuld met aangrijpende levenslessen en de cruciale keuzes uit hun opmerkelijke levens. Van Paus Francis en regisseur Martin Scorsese tot een Zuid-Afrikaanse fotograaf en een negentigjarige schoenmaker in Vietnam.

Crime Scene: The Times Square Killer (seizoen 1)

Seriemoordenaars kunnen een hele stad in hun greep houden. Dat gebeurde ook met de 'Torso Killer', die in het New York van de jaren zeventig zijn slachtoffers achterliet zonder handen en hoofd. Richard Francis Cottingham werd uiteindelijk veroordeeld voor het vermoorden van ten minste vijf vrouwen tussen december 1977 en december 1979. Later verklaarde hij tussen de tachtig en honderd moorden gepleegd te hebben.

Films

The Lost Daughter (2021)

Olivia Colman schittert in het regiedebuut van Maggie Gyllenhaal. The Lost Daughter gaat over Leda (Olivia Colman) die op vakantie gefascineerd raakt door de jonge moeder Nina (Dakota Johnson) en geconfronteerd wordt met haar eigen verleden.



Death to 2021 (2021)

Netflix gaf 2020 al een komisch einde met de komediespecial Death to 2020. Ook dit jaar gunt de streamingdienst de kijker een geestige terugblik op het jaar met Death to 2021. In deze satirische documentaire laten fictieve personages, gespeeld door bekende sterren, hun licht schijnen op de maatschappelijke gebeurtenissen.

Zwaar Verliefd! 2 (2020)

In het vervolg op Zwaar Verliefd! wordt de relatie van Isa (Barbara Sloesen) en Ruben (Jim Bakkum) flink op de proef gesteld als ze de ultieme test ondergaan: samenwonen. Jaloezie komt om de hoek kijken wanneer de knappe Hugo (Frederik Brom) in Isa's leven opduikt.

De Nog Grotere Slijmfilm (2021)

In het vervolg op De Grote Slijmfilm krijgt slijmcreator Indy (YouTuber Bibi) de opdracht om een nieuw slijmrecept te verzinnen. Ze ontdekt dat octopussenslijm hét recept voor de mooiste kleuren is. Maar er zijn kapers op de kust… Haar jaloerse concurrent Benji (Matheu Hinzen) steelt haar recept.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week.

25 december

Minnal Murali (2021)

26 december

Jimmy Carr: His Dark Material (2021)

Govinda Govinda (2021)

The Girl in the Yellow Jumper (2020)

27 december

Lulli (2021)

Kaaval (2021)

Momshies! Your Soul is Mine (2021)

28 december

Our Beloved Summer (seizoen 1)

Made by Design (seizoen 1)

The Door into Summer (2021)

Chief Daddy (2018)

Fifty: The Series (seizoen 1)

Sons of the Caliphate (seizoen 1)

29 december

Azcárate: No Holds Barred (seizoen 1)

Word Party Presents: Math! (seizoen 1)

30 december

Anxious People (seizoen 1)