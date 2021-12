Dwayne 'The Rock' Johnson zal niet terugkeren in een Fast & Furious-film. De acteur heeft ook gezien dat zijn oud-collega Vin Diesel hem opriep het wel te doen, maar hij ziet er van af. Door de manier waarop Vin Diesel te werk gaat voelt de acteur zich gemanipuleerd, vertelt hij aan CNN.

Vin Diesel plaatste in november een bericht op sociale media waarin hij beschreef hoe zijn dochters Johnson nog altijd 'oom Dwayne' noemen en hoe hij Paul Walker voor diens overlijden heeft beloofd de Fast & Furious-reeks waardig af te sluiten.

Johnson had na een publieke ruzie eindelijk weer contact met Vin Diesel, maar voelde zich niet prettig bij het bericht. "Vins bericht was een goed voorbeeld van hoe hij manipuleert. Ik vond het niet prettig dat hij zijn kinderen erbij betrok en ook niet prettig dat Paul Walkers overlijden er een rol in speelde. Hou ze er buiten."

De acteur zegt heel duidelijk te zijn geweest tegen Vin Diesel: hij keert echt niet terug. "In juni hadden we weer contact, buiten sociale media om, en ik ben toen heel direct geweest. Ik was streng maar vriendelijk en koos mijn woorden zorgvuldig. Ik steun de cast en de franchise maar er is geen kans dat ik terugkeer."

Johnson vindt dat de online oproep van Vin Diesel de waardigheid van de franchise onderuit haalt. "Toch weet ik zeker dat de Fast-wereld zal blijven leveren voor het publiek. En ik wens mijn voormalige collega's heel veel succes met het nieuwe hoofdstuk."