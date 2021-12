Hwang Dong-hyuk, maker en regisseur van Squid Game, verwacht dat er na een tweede ook een derde seizoen komt van de populaire Netflix-serie.

"Ik ben in gesprek met Netflix over seizoen twee en ook seizoen drie. We zullen snel tot een conclusie komen", zegt de regisseur tegen The Korea Times.

Hwang bevestigde eerder al met een tweede reeks bezig te zijn. "Het seizoen zit nu in mijn hoofd, ik ben ermee bezig. Maar het is nog te vroeg om te zeggen wanneer en hoe het gaat gebeuren." Daarbij zei hij wel dat hoofdrolspeler Lee Jung-jae (Gi-Hun) terugkeert in de tweede reeks.

In Squid Game moeten arme sloebers op leven en dood kinderspelletjes spelen. De winnaar krijgt een groot geldbedrag. De serie bleek een gigantische hit en werd volgens Netflix door meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd bekeken.