Emma Watson, die in de Harry Potter-filmreeks Hermione Granger speelde, heeft overwogen voortijdig te stoppen met haar rol. Ook Rupert Grint (Ron Weasley) had dergelijke gedachten. Dat vertellen de acteurs in de HBO Max-special waarin de voormalige cast bijeenkomt om herinneringen op te halen.

Watson vertelt dat ze onlangs een oud dagboekfragment van zichzelf teruglas, waarin ze schreef dat ze zich soms eenzaam voelde. "Zeker rond de tijd dat Order of the Phoenix werd opgenomen, werd het wel pittig voor ons."

David Yates regisseerde deze vijfde Harry Potter-film en ook de drie daarna. "Een van de eerste dingen die ik te horen kreeg, was dat Emma nog niet zeker wist of ze zou terugkeren", vertelt hij bij de reünie.

"Ik denk dat ik bang was", zegt Watson in gesprek met Grint. "Misschien dat jij het ook voelde, maar het was alsof dit de rest van mijn leven zo zou zijn."

Grint herkent dat gevoel. "Ik vroeg me vaak af hoe mijn leven eruit zou zien als ik zou stoppen met acteren. We hebben het er eigenlijk nooit over gehad met z'n allen. Ik denk dat het niet in ons opkwam dat we ons allemaal een beetje hetzelfde voelden."

Toch besloot Watson te blijven: "De fans wilden dat graag en we steunden elkaar ook. Hoe geweldig is dat?"

De reünie ter ere van het twintig jarig bestaan van de reeks is opgenomen in de Warner Bros.-studio in Leavesden en wordt op 1 januari in het Verenigd Koninkrijk uitgezonden door Sky en is in de Verenigde Staten te zien op HBO Max.