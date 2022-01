Als tiener bleef Olivier Richters het liefst binnen om te gamen, zodat hij niet werd geconfronteerd met starende mensen vanwege zijn toen al imposante lengte. Inmiddels heeft hij zijn statuur omarmd en sleept hij mede vanwege zijn lengte in combinatie met zijn brede lijf de ene na de andere filmrol in de wacht.

"Ik was vroeger heel stil op school en onzeker over m'n lengte", vertelt de 32-jarige Richters aan NU.nl. "Ik verschool me achter computerspellen, had geen zin om naar buiten te gaan. Ik deed wel m'n best op school en haalde goede cijfers, maar pas toen ik ging bodybuilden raakten mensen echt geïnteresseerd in me. Dat was het begin van de transformatie van m'n uiterlijk."

Richters haalde in 2021 het World Guinness Book of Records als langste bodybuilder ter wereld. In tien jaar tijd ging hij van 80 naar 155 kilo bij een lengte van 2,18 meter. Het voorbije jaar bracht hij grotendeels door op filmsets.

"Ik ben blij dat ik nu even in Nederland ben", aldus de bodybuilder en acteur. "Ik zit in een gigantisch avontuur en heb net zes maanden doorgebracht op de set van de nieuwe Indiana Jones met acteurs als Mads Mikkelsen en Harrison Ford."

Zijn acteercarrière begon met een rol in The King's Man. De opnamen werden een paar jaar geleden al afgerond, maar de film is vanwege het coronavirus nog niet in de bioscopen verschenen.

"Ik probeerde al een tijdje om voet aan de grond te krijgen in de filmwereld, maar bij castingbureaus werd ik steeds afgewezen", zegt Richters. "Uiteindelijk kwam ik met een agent in contact die me in een maand tijd drie castings bezorgde: Maleficent 2, Men in Black 4 en The King's Man. Bij die eerste werd mijn rol geschrapt, bij Men in Black kozen ze iemand anders maar voor The King's Man mocht ik wel auditie komen doen. Die duurde vier uur."

"Ik moest grondvechten, stuntvechten, wapenvechten, stunts doen, laten zien dat ik een choreografie kon onthouden en acteren. Vervolgens hoorde ik bijna een maand niks, terwijl ze me wel wilden. Uiteindelijk bleek dat ze mijn agent waren vergeten te bellen. Vier weken lang had ik mijn e-mail bijna elk uur ververst om te zien of er al antwoord was, voor niks."

'Van een kleine rol schopte ik het toch tot superheld'

De rollen kwamen daarna als vanzelf naar hem toe. "Ik kreeg een casting binnen voor Black Widow van Marvel. Die rol wilde ik eigenlijk niet aannemen omdat-ie zo klein was. In mijn fantasie wilde ik eerst mijn carrière uitbouwen en dan zelf bij Marvel aankloppen. Maar mijn agent zei: dit moet je gewoon doen, het is goed voor je cv."

Richters' rol werd een easter egg (een grap of een verborgen boodschap) in de film. In Black Widow wordt hij Ursa genoemd en dat is een verwijzing naar Ursa Major, een mutant in de stripboeken van Marvel. "Van een heel kleine rol schopte ik het dus toch tot een superheld."

Hoewel hij het in het begin van de coronatijd op acteergebied wat rustiger had, wilde hij van stilzitten niks weten. Richters kon zich volledig focussen op zijn eigen bedrijf, online sportsupermarkt Muscle Meat.

Volgens Richters is het de ideale back-up. "Acteur zijn is zo'n lastig beroep. Stel je krijgt een hele mooie opdracht en je sleept daarmee flink wat geld binnen. Wie zegt jou dan dat je daarna ook weer een opdracht krijgt? Daarnaast moet je op filmsets vaak uren wachten. Ik heb altijd mijn laptop bij me zodat ik door kan werken."

Dat hij nog steeds overal wordt aangestaard, vindt Richters geen probleem meer. "Ik zie het niet eens meer, m'n vriendin moet me er vaak op wijzen. Het is ook op een positieve manier, want soms herkennen mensen me uit een film. Mijn lengte is van een vloek een gift geworden."