Productiemaatschappij Morgan Creek Productions heeft Netflix en de producenten van Tiger King aangeklaagd omdat in de reeks beelden worden getoond uit Ace Ventura 2: When Nature Calls, schrijft The Hollywood Reporter maandag.



In de aanklacht staat dat in de realityshow twee clips uit de film, waarin Jim Carrey de hoofdrol speelde, zonder toestemming zijn gebruikt. In een daarvan is de acteur te zien met een aap op zijn schouder en in de andere rijdt hij op een olifant. Samen duren de clips zo'n vijf seconden.

Volgens Morgan Creek is de aflevering met de clips "gezien door een publiek van letterlijk miljoenen kijkers, soms zelfs meerdere malen, waarbij elke keer meer schade wordt toegebracht aan Morgan Creek Productions." De productiemaatschappij beweert ook dat met het tonen van de clips wordt geïmpliceerd dat de mensen achter Ace Ventura positief zijn over Tiger King en de show promoten.

Morgan Creek heeft geprobeerd het dispuut op te lossen voordat er een aanklacht werd ingediend, maar dat is niet gelukt. De productiemaatschappij wil onder meer een schadevergoeding en een verbod op het gebruik van beelden die eigendom zijn van Morgan Creek.

Niet de eerste aanklacht

Het is niet voor het eerst dat er een aanklacht wordt ingediend die gerelateerd is aan het programma. Eerder stapte Carole Baskin naar de rechter omdat ze in het tweede seizoen van Tiger King te zien was, zonder dat ze hiervoor toestemming had gegeven. Omdat de nieuwe reeks niet goed bekeken wordt, besloot ze later een streep door haar aanklacht te zetten.

De realityserie Tiger King volgde in het eerste seizoen de excentrieke tijgerparkeigenaar Joe Exotic. Daarin werd onder meer zijn langlopende ruzie met Baskin in beeld gebracht. Hij betichtte haar er in de reeks onder meer van een rol te spelen in de nog altijd onopgeloste verdwijning van haar eerdere echtgenoot Don Lewis.

Exotic beraamde ook een moordaanslag op zijn aartsvijand Baskin. Voor die aanslag en ook dierenmishandeling zit Exotic nu een gevangenisstraf uit.