Regisseur Jean-Marc Vallée, bekend van films als Dallas Buyers Club en Big Little Lies, overleed afgelopen weekend op 58-jarige leeftijd aan een hartaanval. Vallée was geliefd en stond bekend om zijn naturalistische films, waarin de hoofdpersonages vaak vrouwen waren.

Vallée werd in 1963 geboren in Montreal, studeerde film aan de universiteit van Quebec en bracht in 1995 zijn eerste speelfilm uit: Liste Noire. Met de thriller sleepte hij verschillende Genie Awards-nominaties in de wacht, de Canadese evenknie van de Oscars. Tien jaar later volgde C.R.A.Z.Y., een coming-of-agefilm waarmee hij voet aan de grond kreeg in Hollywood.

Een paar jaar na C.R.A.Z.Y. verscheen The Young Victoria met Emily Blunt in de hoofdrol, waarin de vroege jaren van de Britse koningin Victoria worden belicht. Dallas Buyers Club (2013) is de bekendste film van Vallée en kreeg drie Oscars, onder meer voor de rollen van Matthew McConaughey en Jared Leto.

Dallas Buyers Club is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Ron Woodroof, een elektricien en rodeorijder die in de jaren tachtig met hiv wordt gediagnosticeerd en er vervolgens alles aan doet om medicatie voor zichzelf en andere besmette mensen te krijgen. Hoofdrolspeler McConaughey verloor meer dan 22 kilo door enkel groenten, eiwitten, vis en tapiocapudding te eten.

Trailer: Dallas Buyers Club

'Ik ben niet bang voor sterke, intelligente vrouwen'

Een jaar later volgde Wild, gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Cheryl Strayed over haar wandeltocht over de Pacific Crest Trail. Reese Witherspoon had de hoofdrol en ook Michiel Huisman was in de film te zien. Ook in Big Little Lies had Witherspoon een van de hoofdrollen, samen met Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Laura Dern, Shailene Woodley en Meryl Streep.

Vallée stond bekend om zijn naturalistische films. Zo werkte hij altijd met natuurlijk licht en deed hij niet aan repetities. Een ander belangrijk aspect van zijn werk was dat hij diverse films en series regisseerde met vrouwelijke hoofdrolspelers.

"Het klopt dat de hoofdrollen in mijn laatste projecten voornamelijk door vrouwen werden gespeeld", zei Vallée in 2018 in een interview met HBO. "Ben ik daarmee een geluksvogel? Misschien wel. Ik ben niet bang voor intelligente, sterkte vrouwen. Het is belangrijk om een ruimte te creëren waarin zij zich gerespecteerd en op hun gemak voelen."

Vallée had twee zoons, Alex en Emile, die hij kreeg met schrijfster en actrice Chantal Cadieux. De twee waren zestien jaar getrouwd en scheidden in 2006.