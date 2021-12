De Canadese premier Justin Trudeau heeft regisseur Jean-Marc Vallée, maandag geprezen om diens passie en talent. De maker van de film Dallas Buyers Club, de serie Big Little Lies en andere succesvolle films en series overleed dit weekend vermoedelijk aan een hartaanval. Hij werd 58 jaar.

Op sociale media complimenteerde Trudeau zijn overleden landgenoot: "Met zijn werk en artistieke inzicht heeft hij zijn sporen nagelaten in Quebec, de rest van Canada en over de hele wereld. Mijn gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en fans die in rouw zijn na zijn plotselinge dood."

Nicole Kidman reageerde via Instagram op het heengaan van Vallée met wie ze werkte tijdens de opnames van de serie Big Little Lies. "Het is moeilijk voor te stellen dat iemand die zo energiek, vitaal en aanwezig was als Jean-Marc er niet meer is", schrijft de actrice.

"Ik ben er kapot van. Hij was het middelpunt van mijn creatieve universum en ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk hij voor me was." Kidman noemt de samenwerking met Vallée "de meest bevredigende ervaring uit mijn carrière" en voegt eraan toe dat "zijn vriendschap, goedheid en liefde" haar zullen bijblijven.

Matthew McConaughey, die een Oscar won voor zijn rol in Dallas Buyers Club, schreef maandag op Twitter dat de regisseur "niet zozeer het leven romantiseerde maar de romantiek in het leven zag. Hij kon overal liefdesverhalen in vinden."

Ook Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Jason Blum en Paul Feig reageerden geschokt op de dood van de veelgeprezen regisseur.