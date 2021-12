Maar liefst 58 titels verdwijnen deze week van Netflix, waaronder geliefde series als Friends, The Big Bang Theory, Modern Family, Family Guy en 24. De streamingdienst verwijdert voor het einde van het jaar titels van vrijwel ieder genre.

Netflix haalt de bezem door zijn bibliotheek en verwijdert niet alleen een hoop geliefde sitcoms,

maar ook andere bekende titels. Denk aan How The Grinch Stole Christmas, Totally

Spies, Fury, The Da Vinci Code, Prison Break, E.T. en nog veel meer. Bekijk de hele lijst

hieronder.

Deze week

La Mante (2017) - 29 december

Back to the Future (1985) - 29 december

How The Grinch Stole Christmas (2000) - 29 december

Snow White and the Huntsman (2012) - 29 december

Ride Along (2014) - 29 december

Dr. Seuss' The Lorax (2012) - 29 december

How High (2001) - 29 december

Savages (2012) - 29 december

Homemade (2020) - 30 december

Friends (1994) - 30 december

Geronimo Stilton (2011) - 30 december

Ollie and Moon (2018) - 30 december

Totally Spies (2001) - 30 december

The Big Bang Theory (2007) - 30 december

Fury (2014) - 30 december

Autohead (2016) - 31 december

Vexed (2010) - 31 december

Grown Ups (2010) - 31 december

Des Vents Contraires (2011) - 31 december

Knocked Up (2007) - 31 december

The Ugly Truth (2009) - 31 december

The Da Vinci Code (2006) - 31 december

My Little Pony Equestria Girls: Forgotten Friendship (2018) - 31 december

My Little Pony Equestria Girls: Rollercoaster of Friendship (2018) - 31 december

My Little Pony Friendship is Magic: Best Gift Ever (2018) - 31 december

24 (2001) - 31 december

Family Guy (1999) - 31 december

Homeland (2011) - 31 december

Little Princess (2006) - 31 december

Littlest Pet Shop: A World of Our Own (2018) - 31 december

Modern Family (2009) - 31 december

Natascha Kampusch: The Whole Story (2010) - 31 december

Prison Break (2005) - 31 december

Young Justice (2010) - 31 december

E.T. the Extra-Terrestrial (1982) - 31 december

Backdraft (1991) - 31 december

Jason and the Argonauts (1963) - 31 december

Kramer vs. Kramer (1979) - 31 december

Kung Fu Hustle (2004) - 31 december

Unfinished Business (2015) - 31 december

Turbo (2013) - 31 december

The Next Karate Kid (1994) - 31 december

The Karate Kid Part II (1986) - 31 december

The Lady in the Van (2015) - 31 december

Never Back Down 2: The Beatdown (2011) - 31 december

My Best Friend's Wedding (1997) - 31 december

Back to the 90s (2015) - 31 december

Fantastic Beasts and Where To Find Them (2016) - 31 december

Superman Returns (2006) - 31 december

Bridget Jones's Baby (2016) - 31 december

Disturbia (2007) - 31 december

The Land Before Time XIV: Journey of the Brave (2016) - 31 december

Point Break (2015) - 1 januari

C'est la vie! (2017) - 1 januari

Divergent (2014) - 1 januari

Jigsaw (2017) - 1 januari

The Lake (2017) - 1 januari

Heavy Rescue: 401 (2017) - 3 januari