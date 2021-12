Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie is het een film gelukt om wereldwijd meer dan 1 miljard dollar (zo'n 883 miljoen euro) in het laatje te brengen. Spider-Man: No Way Home haalde dit bedrag in minder dan twee weken na de bioscooprelease binnen, meldt Variety.

De Marvel-film deed daar slechts twaalf dagen over en behoort daarmee tot de films die het snelst 1 miljard dollar opleverden. Spider-Man: No Way Home staat in dit lijstje op een gedeelde derde plaats met Star Wars: The Force Awakens (2015). Alleen Avengers: Infinity War (2018) en Avengers: Endgame (2019) deden het sneller, in respectievelijk elf en vijf dagen.

De derde Spider-Man-film waarin Tom Holland de hoofdrol speelt, is de eerste sinds het in 2019 verschenen Star Wars: The Rise of Skywalker dat het bedrag van 1 miljard dollar ontstijgt. Het is daarmee de enige film die dit lukte tijdens de coronapandemie.

Hiervoor haalde de James Bond-film No Time To Die het hoogste bedrag uit de pandemie. Die film heeft tot nu toe zo'n 774 miljoen dollar (zo'n 684 miljoen euro) opgeleverd.

Spider-Man: No Way Home verscheen in een periode waarin de bioscopen in grote delen van de wereld nog wel open waren. Bioscoopgangers in Nederland hebben maar kort van de film kunnen genieten. Twee dagen na de release werd de lockdown afgekondigd waarmee ook bioscopen hun deuren moesten sluiten.