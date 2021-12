Regisseur Jean-Marc Vallée, bekend van films als Dallas Buyers Club en Wild, is op 58-jarige leeftijd overleden. De Canadese filmmaker overleed in zijn vakantiehuisje in de buurt van Quebec. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Vallée regisseerde het in 2013 verschenen Dallas Buyers Club. In deze film wordt het waargebeurde verhaal verteld van een aidspatiënt die een handel in medicijnen opzet. Het drama leverde hoofdrolspelers Matthew McConaughey en Jared Leto een Oscar op. Vallée werd genomineerd voor zijn regie.

De film Wild, waarin ook Michiel Huisman een rol heeft, leverde actrices Reese Witherspoon en Laura Dern een jaar later ook nominaties op voor een Oscar. Vallée werkte met beide actrices nog eens samen aan de serie Big Little Lies, waarvan hij het eerste seizoen regisseerde. Hierin is ook Nicole Kidman te zien.

Voor deze serie over een rijke wijk waar een moord een reeks geheimen onthult, ontving de regisseur diverse prijzen, waaronder een Emmy en een Directors Guild Award.

Vallée zou voor HBO nog de serie Gorilla and the Bird regisseren.