Kostuumdrama Bridgerton keert op 25 maart 2022 terug op Netflix, maakt de streamingdienst zaterdag bekend.

In het afgelopen jaar werden de opnames van de Netflix-hit een aantal keren stilgelegd vanwege coronabesmettingen op de set. Welke cast- of crewleden besmet waren, werd niet bekendgemaakt.

Het eerste seizoen van Bridgerton verscheen eind vorig jaar en was een groot succes voor Netflix. Wereldwijd keken er in de eerste 28 dagen na de release 82 miljoen huishoudens naar. Dat was het grootste aantal kijkers in een dergelijk tijdsbestek ooit.

Bridgerton is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn. De serie wordt geproduceerd door Shonda Rhimes, die ook verantwoordelijk was voor series als Grey's Anatomy en Scandal. In het kostuumdrama, dat zich afspeelt in de negentiende eeuw, wordt de rijke familie Bridgerton gevolgd.

In het eerste seizoen speelden Phoebe Dynevor en Regé-Jean Page de hoofdrollen. In het tweede seizoen is een grote rol weggelegd voor lord Anthony Bridgerton, gespeeld door Jonathan Bailey. Page keert niet terug in het tweede seizoen.

Eerder dit jaar werd bekend dat Netflix al aan een derde en vierde seizoen van de serie werkt.