Linda de Mol vindt acteren "diep in haar hart leuker dan presenteren", vertelt ze aan het ANP. De actrice en presentatrice is vanaf 2 januari te zien in de nieuwe thrillerserie Diepe Gronden.

"Ik ben begonnen met presenteren, maar inmiddels heb ik ook veel geacteerd. Dat vind ik echt heerlijk om te doen", aldus De Mol.

Toch is de keuze tussen acteren en presenteren lastig. Want hoewel ze van het eerste heel erg kan genieten, vindt ze vooral de afwisseling fijn. "Als ik dan acht weken 's ochtends om 06.15 uur op moet, dan denk ik ook wel: heerlijk om volgende week gewoon weer Miljoenenjacht te presenteren."

Acteren is door de lange draaidagen - soms dertien uur - moeilijk te combineren met haar privéleven. "En als ik met presenteren weer in de camera kan kijken, wat absoluut niet mag met acteren, dan geniet ik daar ook weer heel erg van."

De Mol wilde al langere tijd een serie maken die wat weg heeft van een Scandinavische thrillerserie. Die wens komt met Diepe Gronden uit. Daarin speelt ze Anna van Kessel, een gedragsdeskundige die bij de politie werkt en is opgeleid door de FBI.